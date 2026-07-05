Francia rompió el muro de Paraguay y pasó a cuartos

No hubo milagro. Esta vez no. Paraguay no pudo con Francia, que se quedó con el cruce por octavos de final gracias a un gol de Mbappé de penal. En la próxima instancia Francia enfrentará a Marruecos, que eliminó a Canada.

Sin que le sobrara nada, Francia superó la muralla defensiva que planteó Paraguay desde el primer minuto. Kylian Mbappé, inseparable de su romance con el gol y a la cacería a Lionel Messi, explotó en mil pedazos el cerrojo albirrojo con un solitario gol de penal en el minuto 70.

Es el séptimo tanto de francés, que lo iguala con el astro argentino en la tabla de goleadores del mundial. Un gol que le permitió a los grandes favoritos al título una cita con los Leones del Atlas el jueves en Foxborough, cerca de Boston, por el pase a la semifinal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La selección marroquí, que venció más temprano al coanfitrión Canadá (3-0) en Houston, cayó ante los Bleus en las semis de Qatar 2022, en la mejor participación de un equipo africano en una Copa del Mundo.

El Paraguay de Gustavo Alfaro vendió muy cara la derrota en su regreso a la cita máxima del fútbol, en la que no jugaba desde 2010.

Demostró que haber eliminado a Alemania en dieciseisavos fue de todo menos casualidad, pero su falta de aspiraciones ofensivas deja a Sudamérica con apenas tres representantes en carrera: Argentina, Brasil y Colombia.

El entrenador argentino logró que Paraguay desactivara durante casi todo el partido el explosivo tridente Mbappé-Olise-Dembélé, autores de once de los quince goles franceses en la Copa del Mundo 2026.

Pero el desequilibrio del revulsivo Désiré Doué, derrumbado en el área por Diego Gómez, hizo volar por los aires las aspiraciones de los albirrojos de tumbar a otro gigante en Estados Unidos.