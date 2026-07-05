Bilardo la vio: la historia invita a soñar a Marruecos

El Reino de Marruecos se ha transformado de un modesto debutante en 1970 a aspirante en la disputa de la Copa del Mundo 2026. Los Leones del Atlas son la admiración del mundo árabe, en materia futbolística. Por momentos despiertan envidia, por el poder que ostentan, pero también admiración. Su pasado pionero en los Mundiales que organizó México tiene un condimento extra que entusiasma a los africanos y los invita a soñar.

En el primer mundial en tierras aztecas, a comienzo de los 70, los marroquíes fueron el único representante africano y lograron su primer punto en un histórico empate 1 a 1 ante Bulgaria.

En México 1986, la Copa del Mundo de Diego, Marruecos se convirtió en la primera selección africana y árabe en liderar un grupo, al superar a campeones mundiales como Inglaterra, y a equipos con historia como Portugal y Polonia. Perdieron en octavos contra Alemania Federal, pero dejaron una semilla de grandeza que iría germinando. Por ese entonces, en la cabeza de Carlos Salvador Bilardo, ya se intuía un futuro prometedor y los que peinamos canas y nos gusta el fútbol nos acordamos bien cuando afirmó: “Lo dije en 1975, cuando fuimos a jugar la Copa Mohamed con Estudiantes (LP). Acá está el futuro del fútbol. No está en Europa ni en Sudamérica, está en África. Porque la gente todavía juega y tienen equipos fuertes que desarrollan la técnica”.

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Luego de participaciones discretas en los 90 y un regreso al escenario principal no tan bueno en 2018, el mundo fue testigo de quienes fueron la sorpresa de Qatar 2022, donde eliminaron a potencias europeas como Bélgica, España y Portugal, y fueron nuevamente el primer equipo africano y árabe en jugar los siete partidos de un Mundial.

En la fase de grupos del 2026 les tocó el grupo C y arrancaron con el pie derecho empatando y complicando mucho en el primer tiempo a Brasil en el New Jersey Stadium. Para tener una idea del dominio, en los primeros 45 minutos, los marroquíes tuvieron doce tiros al arco de Alisson: uno terminó en gol, dos más fueron al arco, y cinco bloqueados por la defensa. Se destacaron Achraf Hakimi, su emblema, y Brahim Diaz, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari. En ese interín, Brasil solo tuvo cuatro tiros, donde uno fue el golazo de Vini Jr.

Ayer, fue el primer equipo en garantizar su pase a los octavos de final al eliminar con enorme jerarquía a uno de los anfitriones, Canadá. El 3 a 0 dejó como gran figura del encuentro a Azzedine Ounahi, quien anotó doblete a los 50 y a los 82.

Más allá de que en cuatro años coorganizará el Mundial 2030 junto a España y Portugal, los marroquíes quieren hacer historia ahora. Saben que el camino es difícil, pero tienen una generación de jugadores técnica y físicamente de alto nivel con una estructura táctica que es la envidia de muchos.

El tiempo dirá, pero la historia marca que, en las Copas del Mundo de México, el Reino siempre ha hecho historia.