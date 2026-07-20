Estados Unidos atacó Irán por novena noche consecutiva y Teherán advirtió sobre una “guerra a gran escala”

El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este lunes, luego de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo una novena noche consecutiva de bombardeos sobre territorio iraní. En medio de la ofensiva, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el país enfrenta una “guerra a gran escala”, mientras crece la preocupación internacional por las consecuencias del enfrentamiento.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los ataques comenzaron cerca de las 23 (GMT) del domingo y tuvieron como blanco distintos objetivos en las ciudades de Tabriz y Urmia, en el noroeste de Irán. Según las autoridades iraníes, los bombardeos dejaron al menos un muerto y varios heridos.

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Desde Teherán denunciaron además que algunos proyectiles impactaron en zonas civiles próximas a Bushehr, donde funciona la única central nuclear del país. También reportaron ataques en Darkhovin, donde Irán construye una segunda planta atómica.

Crece la tensión en el Estrecho de Ormuz

La escalada militar también se trasladó al Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo. En las últimas horas se informó que un buque se incendió cerca de la costa de Omán y que dos petroleros de bandera griega fueron alcanzados por misiles mientras navegaban por la zona.

Irán mantiene bloqueado el paso por el estrecho, una vía por donde circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. La incertidumbre ya impactó en los mercados internacionales y el precio del barril de Brent subió hasta ubicarse en torno a los 88,55 dólares.

La respuesta de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la continuidad de los ataques y sostuvo que la ofensiva responde a la muerte de militares estadounidenses en Medio Oriente.

"Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más", advirtió el mandatario.

Desde el comienzo del conflicto, el 28 de febrero, Estados Unidos informó la muerte de 17 militares, mientras que el último balance difundido por Irán reportó 50 muertos y más de 500 heridos desde la reanudación de los combates a principios de julio.

Continúan los contactos diplomáticos

A pesar de la escalada militar, el Gobierno iraní aseguró que mantiene abiertos los canales diplomáticos. El portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, confirmó que continúan las conversaciones indirectas con Washington mediante la mediación de Pakistán, Qatar y Omán.

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En paralelo, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber destruido aviones militares estadounidenses en Jordania y atacado instalaciones en Siria. Frente a este escenario, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió reforzar la protección del transporte marítimo en la región.

LB/MSS