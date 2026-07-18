Irán atacó una base de Estados Unidos en Jordania: murieron dos militares y otro permanece desaparecido

Dos militares de Estados Unidos murieron y un tercero permanece desaparecido en combate tras un ataque lanzado por Irán contra una base militar estadounidense en Jordania, en un nuevo episodio de la escalada bélica entre ambos países que amenaza con hacer fracasar las negociaciones diplomáticas iniciadas semanas atrás.

La información fue confirmada por el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que detalló que el ataque fue ejecutado con misiles balísticos y drones contra posiciones estadounidenses ubicadas en territorio jordano."Dos militares de Estados Unidos han muerto en acción en Jordania mientras fuerzas del CENTCOM y aliadas se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones", señaló el organismo en un comunicado.

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Además, el CENTCOM informó que otros cuatro militares estadounidenses fueron evacuados a hospitales de Jordania por motivos médicos, aunque posteriormente recibieron el alta. También indicó que otros efectivos sufrieron heridas leves y ya retomaron sus funciones.

Por el momento, el Gobierno estadounidense decidió no divulgar la identidad de las víctimas "por respeto a las familias", a la espera de que transcurran las 24 horas reglamentarias desde la notificación oficial.

Con estas bajas, ya son 16 los militares estadounidenses muertos desde el inicio de la actual escalada militar entre Washington y Teherán, que comenzó el 28 de febrero.

Irán reivindicó el ataque

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó haber atacado posiciones estadounidenses en la base aérea Muwaffaq Salti, ubicada en el centro-norte de Jordania.

Según el comunicado difundido por Teherán, los proyectiles impactaron contra hangares donde se encontraban aviones de combate estadounidenses y una gran plataforma de estacionamiento dentro de la instalación militar.

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Horas antes, las autoridades iraníes habían asegurado que otro ataque había alcanzado los depósitos de combustible de la misma base, considerada por la República Islámica como un objetivo estratégico debido a su infraestructura militar y al papel que desempeña en las operaciones de Estados Unidos en Asia Occidental.

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Los ataques se producen en medio de la reanudación de las hostilidades entre ambos países, una situación que pone en riesgo el acuerdo preliminar de negociaciones que Washington y Teherán habían firmado el 17 de junio para intentar reducir la tensión.

La respuesta de Jordania

Tras la ofensiva iraní, el Ejército de Jordania informó que logró derribar cuatro drones iraníes que ingresaron en su espacio aéreo.

A través de un comunicado difundido por la agencia oficial Petra, las Fuerzas Armadas jordanas señalaron que los sistemas de defensa aérea interceptaron las aeronaves no tripuladas y aseguraron que no se registraron daños adicionales en la base aérea.

El ataque representa uno de los episodios más graves desde que se reanudó el conflicto directo entre Estados Unidos e Irán, con un saldo creciente de víctimas y un escenario que vuelve a alejar la posibilidad de una solución diplomática.

RG