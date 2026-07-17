Estados Unidos lanzó su séptima noche de bombardeos contra Irán y Teherán amenaza con una "ofensiva total"

Estados Unidos llevó a cabo este viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con lo que acumula siete noches consecutivas de bombardeos en medio de la mayor escalada militar entre ambos países desde el reinicio del conflicto en Oriente Medio.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que la operación comenzó a las 19:00 GMT y señaló que los ataques buscan "seguir degradando las capacidades militares iraníes", en el marco de la campaña ordenada por el presidente Donald Trump.

Irán reportó muertos y heridos tras los ataques de Estados Unidos

Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, informaron que los bombardeos estadounidenses provocaron al menos tres muertos y ocho heridos, según difundió la agencia estatal IRNA.

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Además, medios iraníes reportaron explosiones en distintos puntos del país. La agencia IRNA informó sobre cinco detonaciones en la provincia de Yazd, mientras que la agencia Mehr dio cuenta de explosiones en varias provincias del sur.

Las autoridades iraníes también denunciaron ataques contra puentes, un aeropuerto, una estación ferroviaria e infraestructura energética, aunque esa información no fue confirmada por Washington.

Irán amenaza con una "ofensiva total"

En respuesta a la continuidad de los bombardeos, el asesor militar del líder supremo iraní, Mohsen Rezai, advirtió que el país podría entrar en una "fase de ofensiva total" si Estados Unidos mantiene los ataques durante los próximos días.

"Irán ya no se limitará a responder y ninguna frontera estará a salvo", afirmó el funcionario, según medios estatales iraníes.

La advertencia llega después de que Donald Trump amenazara durante la semana con ampliar los ataques contra infraestructura estratégica iraní si Teherán no retomaba las negociaciones.

Irán anunció la detención de cuatro buques en el estrecho de Ormuz

En paralelo, los Guardianes de la Revolución informaron que detuvieron cuatro embarcaciones que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Según el comunicado difundido por la televisión estatal iraní, los barcos fueron interceptados durante una operación con misiles y drones. Teherán aseguró que las embarcaciones estaban respaldadas por el ejército estadounidense.

Horas antes, la fuerza militar iraní también había informado que dos petroleros se incendiaron tras atravesar una zona minada en el estrecho, aunque no precisó su nacionalidad ni si hubo víctimas.

Crece la preocupación por una escalada regional

El recrudecimiento del conflicto elevó la tensión en varios países de Oriente Medio. Kuwait denunció que instalaciones energéticas fueron alcanzadas por un ataque iraní y pidió a la población reducir el consumo eléctrico.

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Por su parte, Jordania, Baréin y Catar informaron que sus sistemas de defensa respondieron a ataques aéreos, mientras que Irán aseguró haber atacado la base militar estadounidense de Al Udeid, en territorio catarí.

La escalada también mantiene en alerta a los mercados internacionales. El precio del petróleo volvió a subir ante la incertidumbre sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, paso por el que circula una parte significativa del comercio mundial de hidrocarburos.

LB