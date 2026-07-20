La Asamblea General de las Naciones Unidas promete convertirse en el escenario de un choque diplomático sin precedentes. Lo que comenzó como una advertencia de jurisdicción local escaló rápidamente a un conflicto geopolítico cuando el presidente Donald Trump intervino para impedir los planes del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El jefe comunal deslizó la posibilidad concreta de ordenar la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apenas pise suelo estadounidense en septiembre, desatando una tormenta política que obligó al líder republicano a blindar de inmediato a su histórico aliado en Medio Oriente.

La respuesta desde la Casa Blanca no dejó margen para las dudas. Fiel a su estilo confrontativo, Trump utilizó su cuenta en la red social Truth Social para desactivar la amenaza y respaldar de manera incondicional al mandatario extranjero. “Benjamin Netanyahu no será arrestado, bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América. Está luchando contra la República Islámica de Irán, que recientemente asesinó a 52.000 manifestantes inocentes y ha pasado los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otras personas”, marcó el presidente norteamericano.

Mamdani había dicho que consideraba la posibilidad de detener a Netanyahu

El escándalo se originó a partir de las declaraciones del propio Mamdani, el primer dirigente de origen musulmán en gobernar “la Gran Manzana”. Durante una entrevista en un podcast del diario The New York Times, el alcalde confirmó que su administración analiza seriamente cumplir con una de sus promesas de campaña. El plan consiste en instruir al Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para que arreste al líder israelí durante la cumbre internacional, una medida que actualmente se encuentra bajo un estricto análisis.

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Para justificar esta ofensiva, el funcionario argumentó que el premier de Israel debe responder ante los tribunales internacionales por su accionar militar reciente. “Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya”, señaló Mamdani ante los micrófonos, y redobló la apuesta: “Es un criminal de guerra acusado por la Corte Penal Internacional. Y verán que muchos comparten esta opinión, simplemente por las consecuencias de sus acciones durante los últimos años”.

Desde el entorno de Netanyahu tildaron al gobernador de Nueva York de "simpatizante de Hamás"

Lejos de ignorar la advertencia, la reacción desde Tel Aviv fue letal. En diálogo con una emisora de radio en su país, Netanyahu rechazó la amenaza de detención y decidió pasar al ataque con una acusación institucional. El primer ministro cruzó al alcalde neoyorquino y lo responsabilizó directamente de simpatizar y respaldar las acciones de Hamás, elevando a un punto de no retorno la tensión diplomática de cara a la cita internacional.

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El laberinto legal y la lupa sobre el accionar de la policía

Llevar a la práctica la detención de un jefe de Estado en funciones no es un trámite sencillo, y la alcaldía de Nueva York lo sabe perfectamente. Por eso, la discusión pasó a manos de los abogados de la ciudad, que hoy analizan a fondo si la ley realmente les da margen para dar semejante paso. El objetivo de estas consultas es descubrir si la estructura de seguridad local posee la autoridad real para ejecutar un arresto contra un líder extranjero amparado por las leyes internacionales.

Más allá de lo fuerte que suene la amenaza, Mamdani quiso dejar en claro que no van a hacer locuras ni a saltarse las reglas. Al preguntarle qué margen real tiene para ordenar el arresto, el funcionario explicó a la prensa: “Es un tema que estamos debatiendo activamente con nuestro departamento legal. Sin embargo, a nivel nacional hemos observado un deseo, en ocasiones, de crear leyes propias, de extralimitarse en los límites de la legalidad. Eso no nos interesa”.

Con Trump bancando a fondo y Netanyahu repartiendo acusaciones de terrorismo, la visita de septiembre ya pinta para ser “mecha corta”. Mientras los abogados de Nueva York revisan la letra chica internacional para ver si pueden avanzar, el Gobierno nacional ya prepara un megaoperativo de seguridad para evitar que la cumbre termine en un escándalo policial histórico.

TC/MSS