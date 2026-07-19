El alcalde de Nueva York planea arrestar a Benjamín Netanyahu si asiste a la Asamblea de la ONU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que su administración evalúa la posibilidad de ordenar el arresto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, si este asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el próximo mes de septiembre en la ciudad estadounidense. La sorpresiva e histórica medida se encuentra bajo un análisis técnico-jurídico profundo, impulsada por la postura del jefe comunal de origen musulmán, quien considera al mandatario israelí un criminal de guerra debido a las consecuencias de sus acciones militares en los últimos años.

Para concretar el plan, Mamdani confió en una entrevista con el New York Times que mantiene una "conversación activa" con el Departamento Legal de Nueva York. El objetivo principal de estas consultas es determinar si su administración local posee la autoridad legal requerida para instruir al Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) a detener a un líder extranjero en funciones bajo el amparo del marco legal vigente.

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El conflicto legal y la Corte de La Haya

Durante el reportaje con el periódico neoyorquino, el alcalde neoyorquino fue contundente respecto a la situación jurídica internacional del primer ministro: "El lugar del primer ministro Netanyahu está en La Haya", expresó en referencia a la sede de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.

Asimismo, Mamdani consideró que Netanyahu "es un criminal de guerra, acusado por la Corte Penal Internacional".

"Es una opinión compartida por muchos, precisamente debido a las consecuencias de sus acciones a lo largo de estos últimos años", agregó de manera tajante. De todas maneras, el funcionario advirtió que cualquier actuación de la ciudad se ajustará exclusivamente a la ley y que no impulsará ninguna medida al margen de la misma.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó la advertencia de Nueva York y acusó al alcalde de respaldar a Hamás.

La dura respuesta de Benjamín Netanyahu

La reacción desde Tel Aviv no se hizo esperar. Benjamín Netanyahu rechazó categóricamente las declaraciones del primer alcalde musulmán en la historia de la Gran Manzana.

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En una entrevista concedida a una emisora radial de su país, el mandatario israelí contraatacó con dureza y acusó formalmente a Mamdani de apoyar a Hamás, la organización política y paramilitar palestina sunita de ideología nacionalista e islamista. La acusación escala la disputa a un nivel de máxima tensión diplomática de cara a la cita internacional de septiembre.

MEG