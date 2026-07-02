Israel conmemoró los 1000 días del ataque de Hamas en medio de protestas y pedidos de investigación estatal

Israel recordó este jueves los 1000 días del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, en una jornada marcada por ceremonias oficiales, protestas y fuertes reclamos al gobierno por la falta de una comisión estatal de investigación.

Las actividades comenzaron a las 06:29, la hora exacta en la que se produjo el ataque del grupo islamista desde la Franja de Gaza, que dio inicio a la guerra. A lo largo del día se realizaron actos en distintos puntos del país en memoria de las víctimas.

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El 7 de octubre de 2023, tras la festividad judía de Sucot, milicianos de Hamas lanzaron un ataque sorpresa que se convirtió en el día más mortífero en la historia de Israel desde su creación en 1948. Según datos oficiales, el ataque dejó 1221 muertos, en su mayoría civiles, y 251 personas secuestradas que fueron llevadas a Gaza.

La ofensiva militar posterior de Israel sobre la Franja dejó más de 73.000 muertos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamas y consideradas confiables por Naciones Unidas. En paralelo, autoridades locales indicaron que las fuerzas israelíes controlan cerca del 70% del territorio de la Franja.

Protestas y reclamos al gobierno de Netanyahu

Por la noche, miles de personas se concentraron en la denominada “Plaza de los Rehenes” en Tel Aviv, en una jornada que también incluyó movilizaciones contra la gestión del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Los manifestantes exigieron la creación de una comisión estatal de investigación para analizar los fallos de seguridad previos al ataque. La medida es respaldada por una amplia mayoría de la población, según encuestas, pero ha sido rechazada en reiteradas ocasiones por el gobierno.

Durante otra concentración en el parque Hayarkon, familiares de víctimas y rehenes participaron de un acto conmemorativo. “Es un día de llanto, de furia y de luto”, expresó Eyal Eshel, padre de una soldado asesinada el 7 de octubre.

En ese contexto, también se registraron incidentes cuando manifestantes bloquearon la autopista Ayalon, una de las principales vías de Tel Aviv. La policía informó la detención de ocho personas.

Pedido de una comisión de investigación

La organización Comité Octubre, integrada por familiares de víctimas y rehenes, reiteró su pedido para que se cree de manera inmediata una comisión estatal independiente.

El presidente israelí Isaac Herzog se refirió a la jornada como un momento de reflexión nacional y destacó la capacidad del país de atravesar crisis profundas.

Mientras tanto, el debate político continúa abierto en Israel, donde gran parte de la sociedad reclama esclarecer responsabilidades por los hechos que derivaron en el ataque de Hamas.

LB