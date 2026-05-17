Israel asesinó a uno de los ‘arquitectos’ del 7 de octubre

Israel anunció ayer que habia abatido el día anterior al jefe del ala armada de Hamas, Ezzedine Al-Haddad, en un ataque aéreo en Gaza, a quien describió como uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre.

El viernes, el ejército anunció que había llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra Haddad, antes de confirmar su muerte el sábado.

“El ejército y las fuerzas de seguridad anuncian que ayer, en un ataque preciso en la zona de la ciudad de Gaza, el terrorista Ezzedine Al-Haddad fue abatido”, dijeron los militares, refiriéndose FDI y el ISA.

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La muerte de Al-Haddad fue reconocida por un funcionario de Hamas declaró a AFP que el deceso se había producido en un ataque israelí contra un edificio residencial.

“El comandante de alto rango Ezzedine Al-Haddad fue asesinado ayer en un ataque israelí dirigido contra un edificio de apartamentos y un vehículo civil en la ciudad de Gaza”, dijo el funcionario.

Fotografías de AFP mostraron el cuerpo de Haddad, envuelto en una bandera de Hamas, siendo transportado en una camilla desde las ruinas de un edificio.

Los militares afirmaron que Al-Haddad era “uno de los últimos altos mandos del ala militar de Hamas que dirigió la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre”.

Al-Haddad también estuvo involucrado en la retención de rehenes israelíes durante la guerra, añadieron.

“Al-Haddad dirigía el sistema de rehenes de Hamas y se rodeó de ellos en un intento por evitar su eliminación”, decía el comunicado.

‘Pérdida inmensa’. Hazem Qassem, portavoz de Hamas, afirmó que Haddad fue uno de los “mayores combatientes” de la historia palestina.

“Esta pérdida es inmensa, pero el camino a seguir continúa hasta la liberación.”

El jefe del ejército israelí, el teniente coronel Eyal Zamir, calificó la muerte como un “logro operacional significativo”.

“En todas las conversaciones que mantuve con los rehenes que regresaron, el nombre del architerrorista Ezzedine Al-Haddad... surgió una y otra vez”, dijo Zamir en una declaración aparte.

“Hoy hemos logrado eliminarlo. Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán persiguiendo a nuestros enemigos, atacándolos y exigiendo responsabilidades a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre.”

En el transcurso de la guerra, Israel se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos de varios líderes de Hamas, entre ellos Yahya Sinwar, considerado por muchos como el cerebro del ataque del 7 de octubre.

Los ataques israelíes también tuvieron como objetivo a operativos de Hamas en el Líbano, y a altos mandos de Hezbolá.

La violencia continúa en Gaza. La campaña militar de Israel en Gaza ha causado la muerte de más de 72.700 personas, según el Ministerio de Salud del enclave, que opera bajo la autoridad de Hamas. Cifra considerada fiable por la ONU.

A pesar del alto el fuego de octubre, Gaza sigue sumida en la violencia diaria, con continuos ataques israelíes, y tanto las FDI como Hamas se acusan de violar la tregua.

Según el Ministerio de Salud del territorio, al menos 856 palestinos han muerto desde que comenzó la tregua.

Durante el mismo período, el ejército israelí informó que cinco soldados murieron en Gaza.