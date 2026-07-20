A qué hora llega la Selección argentina al país tras la final del Mundial 2026

La Selección Argentina inicia este lunes el regreso al país luego de cerrar su participación en el Mundial 2026 con el subcampeonato, tras caer por 1-0 frente a España en la final disputada en Estados Unidos. Aunque el equipo volverá a Buenos Aires durante la tarde, no todos los integrantes del plantel viajarán en el mismo vuelo.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la tarde de este lunes.

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En las últimas horas también se confirmó que el horario de llegada sufrió una modificación respecto de la planificación inicial. La delegación viaja a bordo del vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, operado por un Airbus A330-202, que despegó desde Nueva York a las 8:17 (hora argentina) y tiene previsto aterrizar en Buenos Aires pasadas las 18.

Una de las principales novedades del regreso es la ausencia de Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina no integrará la comitiva que volverá al país y permanecerá en Miami junto a su familia para descansar antes de reincorporarse al Inter Miami.

Tampoco viajarán a Buenos Aires otros referentes del plantel como Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Juan Musso y Nahuel Molina, quienes partirán directamente hacia Europa para reincorporarse a sus respectivos clubes o comenzar su período de descanso.

Desde la AFA ya habían anticipado que no toda la delegación regresaría a la Argentina. "Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17"

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La confirmación despejó las dudas que existían sobre el horario de llegada y también sobre la composición de la delegación que regresará al país, luego de una Copa del Mundo en la que la Albiceleste volvió a instalarse entre las mejores selecciones del planeta.

A diferencia de lo ocurrido tras la consagración en Qatar 2022, esta vez no habrá una caravana para recorrer las calles de Buenos Aires ni un acto oficial para recibir al plantel.

En los días previos a la final, el Gobierno nacional, junto con autoridades de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, había comenzado a diagramar un operativo especial ante una eventual consagración. Sin embargo, el subcampeonato modificó los planes y finalmente no se realizará ningún recorrido multitudinario. Tampoco prosperó la posibilidad de decretar un feriado nacional para recibir al equipo, una propuesta que había trascendido durante las últimas jornadas.

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De todos modos, se espera que numerosos hinchas se acerquen al Aeropuerto de Ezeiza para saludar a los jugadores que regresan al país y agradecerles una campaña que volvió a colocar a la Selección Argentina en una final mundialista.

El regreso del plantel y el comunicado de la AFA

Junto con la confirmación del regreso, la AFA difundió un comunicado de agradecimiento dirigido a todos los argentinos que acompañaron al seleccionado durante la competencia.

La entidad destacó el respaldo recibido tanto en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá como desde distintos puntos del país, y aseguró que ese acompañamiento fue una fuente permanente de motivación para el equipo durante todo el torneo."La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final."

El comunicado también resaltó que, más allá de no haber conseguido el bicampeonato, el vínculo entre el seleccionado y los hinchas permanece intacto. "El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado."

La AFA cerró el mensaje con un reconocimiento al apoyo incondicional recibido durante toda la competencia. "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán."

LT