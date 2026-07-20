La esposa del capitán argentino, Antonela Roccuzzo, le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. A través de una publicación en Instagram, destacó su actitud durante toda su carrera y expresó su admiración por el esfuerzo, la perseverancia y la forma de enfrentar cada desafío: “Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar”, escribió junto a una serie de imágenes del futbolista.

Además, destacó que “siempre va a ser el mejor” por su talento, por su capacidad de esfuerzo y superación. “Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, señaló la rosarina.

Dicha publicación llegó horas después de la derrota de Argentina frente a España por 1-0 en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Encuentro que marcó la tercera final de una Copa del Mundo disputada por Messi y el cierre de su participación en Mundiales, según había anticipado el propio jugador antes del torneo.

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La empresaria e influencer rosarina destacó la resiliencia, la mentalidad y el legado del capitán albiceleste

Antonela también hizo referencia al impacto que Messi tiene dentro de su familia y en millones de personas alrededor del mundo: “Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”.

La pareja del capitán acompañó el texto con imágenes de Messi después de la final

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La publicación de Antonela se conoció poco después de que Messi publicara sus primeras palabras luego de la derrota.

Además, el capitán argentino reconoció el dolor por haber quedado a un paso del título, aunque destacó el camino recorrido por el equipo durante la competencia: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria”, expresó Messi en sus redes sociales.

Después de la final, el delantero decidió no regresar a la Argentina junto al resto de la delegación y viajó directamente a Miami junto a Rodrigo De Paul para descansar con su familia antes de reincorporarse al Inter Miami.

Lionel Messi, tras la derrota ante España en la final del Mundial

Durante el Mundial, Messi alcanzó su sexta participación en una Copa del Mundo y cerró su historial en el torneo con 21 goles y 12 asistencias. Además, continúa siendo el máximo goleador histórico de la Selección Argentina, con 125 tantos.

MV/ML