"Te amamos para siempre": el emotivo mensaje de la Selección argentina para Messi tras su llanto en la final del Mundial

La Selección argentina le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Minutos después de que el capitán rompiera en llanto durante la ceremonia de premiación, la cuenta oficial de la AFA publicó un homenaje que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

"Tus lágrimas son las nuestras, capitán. Te amamos para siempre, Leo", escribió la Selección junto a una imagen del rosarino visiblemente emocionado tras recibir la medalla del segundo puesto.

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El mensaje continuó con un reconocimiento a la trayectoria del capitán y a todo lo que representó para el fútbol argentino. "Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo", expresaron desde la cuenta oficial.

La publicación llegó pocos minutos después de una de las postales más conmovedoras de la final. Tras recibir la medalla de subcampeón, Messi bajó del escenario de la premiación, caminó hasta uno de los arcos del MetLife Stadium y no pudo contener las lágrimas. Las imágenes recorrieron el mundo y generaron miles de mensajes de apoyo para el capitán argentino.

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El encuentro ante España marcó además un nuevo récord para el rosarino. Con su presencia desde el inicio del partido, Messi disputó su tercera final de un Mundial como titular, luego de las definiciones de Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, una marca inédita en la historia de la Copa del Mundo.

LB/MSS