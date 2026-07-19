España levantó la Copa del Mundo tras vencer a la Argentina en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 llegó a su fin con la consagración de España, que derrotó a la Selección argentina y volvió a levantar la Copa del Mundo después de 16 años. Tras el pitazo final, el equipo español recibió las medallas de campeón y celebró su segundo título mundial sobre el escenario montado en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Antes de la entrega del trofeo, los jugadores argentinos subieron al escenario para recibir las medallas de subcampeón. La imagen más conmovedora fue la de Lionel Messi, que no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia, en la que marcó su despedida de las Copas del Mundo con la camiseta de la Selección.

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España le hizo un pasillo de honor al capitán argentino antes de que recibiera la medalla. Luego, Messi fue abrazado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y por el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mientras era ovacionado por buena parte del estadio.

En la previa de la entrega de la Copa también se anunciaron los premios individuales del torneo. Rodri fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026, Unai Simón recibió el premio al mejor arquero y Pau Cubarsí, de 19 años, fue distinguido como el mejor jugador joven de la competencia.

El momento más esperado llegó cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó el trofeo al capitán de España. En la ceremonia también participó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien estuvo junto a Infantino durante la premiación y acompañó a los futbolistas españoles en el escenario durante el levantamiento de la Copa.

Con el trofeo en alto y una lluvia de papelitos dorados, España celebró su segunda conquista mundialista, la primera desde Sudáfrica 2010, y cerró el Mundial 2026 con una nueva vuelta olímpica.