Scaloni y De la Fuente: de la escuela a la final del mundo

La Selección argentina se enfrentará mañana contra España en la gran final del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni tendrá un duelo especial con su mentor. Esto se debe a que Luis de la Fuente, el actual seleccionador de España, fue el profesor de Scaloni cuando hizo el curso para obtener la licencia de UEFA Pro.

La historia entre Scaloni y De la Fuente, quienes hoy en día mantienen una gran relación, se remonta al año 2017. En aquel entonces, el argentino, recién retirado como futbolista tras su paso por el Atalanta de Italia, decidió perfeccionar sus conocimientos tácticos en Europa. Consiguió la prestigiosa licencia de UEFA Pro, que es el máximo nivel para entrenadores, en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas, Madrid.

En aquella época, De la Fuente ya era un nombre consolidado en la estructura de juveniles de la Real Federación Española de Fútbol; dirigía a la Sub-19 y estaba encargado de enseñar la asignatura de técnica y táctica en las aulas. Dicho curso, recordado por su altísima competitividad, también contó con la presencia de otras figuras conocidas en el mundo del fútbol internacional, como Andoni Iraola (en la Premier League), Leo Franco, Saviola y el legendario mediocampista argentino Fernando Redondo. Scaloni, por su parte, se lució por su obsesión por el orden táctico y terminó entre los cinco mejores expedientes de la promoción.

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Con el pasar de los años, ambos directores técnicos mantuvieron una gran relación y reconocieron la labor profesional del otro en varias ocasiones. Sin ir más lejos, De la Fuente ha elogiado públicamente la capacidad de Scaloni para gestionar el recambio generacional de la ‘Albiceleste’ tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, destacando su pragmatismo y su calidez humana.

El martes pasado, durante la conferencia de prensa previa a la semifinal contra Inglaterra, Scaloni reconoció que “además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tengo una particular relación con él”. Además de eso, Scaloni y De la Fuente comparten una llamativa similitud en su recorrido como técnicos de élite, desafiando los manuales tradicionales: ninguno dirigió a un club de la primera división antes de asumir el mando de su respectiva Selección mayor. Ambos construyeron sus carreras desde los cimientos federativos.

De la Fuente pasó previamente por un largo proceso formativo en la selección de España Sub-19, Sub-21 (con la que fue campeón de Europa en 2019) y la Sub-23 que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por su parte, Scaloni hizo lo propio en la Sub-20 argentina, en la que ganó el torneo de L’Alcúdia antes de asumir en la mayor.