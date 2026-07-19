"Toda la semana llorando": el tenso cruce en el que Nicolás Otamendi le negó el saludo a Rodri tras la final del Mundial

La dolorosa derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó las pulsaciones al límite y los ánimos caldeados dentro de la cancha. Apenas finalizado el encuentro que consagró al conjunto europeo en el alargue, las cámaras de la transmisión oficial captaron un momento de altísima tensión en el césped: un explosivo cruce entre Nicolás Otamendi y Rodri que rápidamente se volvió viral.

El mediocampista de la selección española se acercó hacia la posición del central argentino con la intención de saludarlo. Sin embargo, Otamendi le negó el saludo de forma tajante y, visiblemente enfurecido por las actitudes del plantel rival, lo encaró sin filtros.

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El fuerte reproche del central argentino

El defensor albiceleste no se guardó nada al momento de quedar cara a cara con el futbolista español. Con el dedo índice apuntando directamente al rostro de su rival, el zaguero le recriminó de manera contundente la postura que había adoptado durante los días anteriores al choque decisivo por la Copa del Mundo.

"Toda la semana estuviste llorando. Lloraron tanto vos como Laporte. Eso no se hace, lloraron con los árbitros. Te tengo respeto pero vos no tenes que hablar antes", le recordó Otamendi a Rodri, evidenciando que el malestar del grupo venía acumulándose desde la previa del partido.

La reacción de Rodri ante la furia de Otamendi

Sorprendido por la vehemencia del reclamo, el jugador del Manchester City intentó frenar la discusión de inmediato. Lejos de responder con la misma agresividad, Rodri juntó sus manos en un claro gesto de disculpa y buscó ensayar una explicación para calmar las aguas.

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A pesar de los intentos del mediocampista por bajar los decibeles y de la posterior intervención de integrantes de los cuerpos técnicos para separarlos, Otamendi se mantuvo firme en su postura de rechazo y se alejó mascullando bronca, dejando una de las imágenes más picantes y comentadas del postpartido.

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