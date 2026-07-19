Qué dijeron los medios de España y del mundo sobre la derrota de Argentina

La consagración de España en la gran final del Mundial 2026 resonó con fuerza en las portadas de los principales diarios internacionales. El conjunto europeo venció a la Selección Argentina por 1 a 0 en una definición agónica durante el alargue, un resultado que la prensa global no dudó en calificar como el desenlace de un partido marcadamente desparejo.
Desde diferentes rincones del planeta, los cronistas deportivos coincidieron en que la Furia Roja exhibió una superioridad contundente durante todo el partido y se alzó como un justo ganador, dejando a la Albiceleste a las puertas de la gloria en un cierre que acaparó los títulos de los medios de todo el globo.
España ganó el Mundial 2026: Argentina resistió una final adversa que se definió en la prórroga
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