Por qué la camiseta de la Selección argentina dice “1893” en la parte de atrás

La Selección argentina enfrenta a España en la final del Mundial 2026 con una camiseta que, además del parche de campeón y las tres estrellas sobre el escudo, tiene un detalle que llamó la atención de los hinchas. En la parte de atrás, justo debajo del cuello, aparece estampado el número “1893”.

Ese número hace referencia al año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una de las entidades futbolísticas más antiguas del mundo. No se trata de un elemento decorativo, sino de un homenaje a los orígenes del fútbol organizado en el país.

Final del Mundial 2026, EN VIVO: Argentina ya juega ante España por el sueño de 47 millones de argentinos y la cuarta estrella

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La historia se remonta a 1893, cuando Alejandro Watson Hutton, considerado el padre del fútbol argentino, impulsó la creación de la Argentine Association Football League, organismo que con el paso del tiempo se transformó en la actual AFA.

Con ese detalle, Adidas buscó conectar la historia de la Selección con su presente, en una camiseta que representa al vigente campeón del mundo y que acompaña al equipo en la búsqueda de una nueva consagración.

Pero “1893” no es el único guiño histórico del diseño. Las tradicionales franjas celestes combinan tres tonalidades diferentes de azul, un homenaje a las tres Copas del Mundo que ganó la Argentina.

Cada uno de esos tonos está inspirado en las camisetas utilizadas en los títulos de Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022, con la intención de reunir en una sola indumentaria a las distintas generaciones campeonas.

La camiseta también luce el parche dorado de campeón de la FIFA en el centro del pecho, una distinción reservada para el vigente campeón del mundo, además de las tres estrellas sobre el escudo de la AFA, que recuerdan las conquistas mundialistas obtenidas en 1978, 1986 y 2022.

LB/MSS