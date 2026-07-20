La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decidió prohibir la distribución, comercialización, uso y publicidad de tres protectores solares que se vendían en la Ciudad de Buenos Aires (también prohibió el uso de tres productos de limpieza).

Según Clarín, esta decisión se oficializó a través de la Disposición 4300/2026 que se publicó en el Boletín Oficial este 20 de julio. La medida se tomó luego de encontrar productos de marcas sin inscripción sanitaria que, además, no aparecían en los registros del organismo.

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Las actuaciones se realizaron a partir de “las tareas de fiscalización realizadas por personal del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal” con artículos de tres marcas. Según Clarín, los productos prohibidos son: el protector solar “COLLAGEN – Nourish skin UV protective SPF60++ sunscreen serum” de Karité; el protector solar "Sunscreen cream SPF50" de Kiss Beauty; y el protector solar "ANTHELIOS XL 50+ SPF" de Miss Vanesa.

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Estos productos, informó la disposición 4300/2026, fueron hallados “en diversos comercios ubicados en la localidad de CABA” en inspecciones llevadas a cabo el pasado 15 de mayo de este año.

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Al realizar los procedimientos, los agentes de ANMAT pidieron documentación con la procedencia y material informativo sobre los productos, pero comprobaron que “la inspeccionada no poseía al momento del procedimiento” la documentación exigida.

Luego, los inspectores chequearon la base de datos oficial del organismo y descubrieron que "no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos".

Frente a estas graves irregularidades, la ANMAT estableció que eran productos ilegítimos, al no ser “posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitarias pertinentes”. Y agregaron que no fueron ingresados al país “a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación”.

Por esta razón, el organismo decidió prohibir “el uso, comercialización, distribución y publicidad” de los tres protectores solares y también de “todo otro producto cosmético de las referidas marcas hasta tanto se encuentren debidamente regularizados”.

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Más productos prohibidos por ANMAT

El ANMAT también publicó otra disposición, en este caso la número 4394/2026, prohibiendo el uso, la comercialización y la distribución de una unidad llamada “Dysport 500 IPSEN, lote P22179, vto. 12/2028”. En este caso, el organismo comenzó a investigar cuando la empresa Galderma Argentina, titular del producto en Argentina, denunció que había detectado una unidad falsificada, informó Clarín.

ANMAT comprobó que “el número de lote consignado no corresponde a un lote de fabricación válido”, y explicó que las unidades legítimas deben tener sistemas de trazabilidad obligatorio.

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Por estas graves irregularidades se decidió prohibir su circulación en Argentina y se realizó la denuncia penal correspondiente.

Además, con la disposición 4297/2026, la ANMAT anunció la prohibición de la creación, uso, comercialización, distribución y publicidad de 3 productos de limpieza “porque no se encuentran inscriptos ante la ANMAT y no se identificó un establecimiento responsable de ellos habilitado por esta Administración Nacional”.

Según Clarín, esta decisión afecta al limpiador para lavarropas Uproot Clean; al limpiador Turbo Desagüe; y a las tabletas descalcificadoras para cafeteras SMOL.