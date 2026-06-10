Durante las últimas horas se comunicó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición para la venta, distribución y uso de diversos cosméticos infantiles importados luego de detectar que eran comercializados sin inscripción sanitaria en el país.

Según se indicó en las disposiciones 3435/2026 y 3524/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial, las medidas sobre labiales, maquillajes, rubores y otros productos dirigidos a chicos, se tomaron tras realizar tareas de fiscalización en comercios de la Ciudad de Buenos Aires donde comprobaron que los productos no contaban con su correspondiente inscripción sanitaria.

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"No se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado", detalló el organismo tras comparar los productos analizados con los datos de su base oficial, confirmando así que los mismos no estaban autorizados.

Entre los productos alcanzados por la medida se encuentran labiales en distintas presentaciones, gloss con accesorios, rubores, iluminadores, mascarillas y sets de maquillaje con diseños orientados al público infantil, con formas de juguetes y decorados con personajes animados o animales.

"Se trata de productos cosméticos ilegítimos. (...) No es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico sanitarias pertinentes", advirtió ANMAT, y aclaró que tampoco se puede garantizar que hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente.

ANMAT prohibió productos médicos de una firma por operar sin Director Técnico

Desde el organismo también se indicó que los productos ahora prohibidos "no han ingresado al país a través de un importador habilitado por la vía legal de autorización de importación", de modo que no es posible conocer su origen real.

Tras el hallazgo, ANMAT prohibió "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional" de los productos cosméticos infantiles de "Mocmallure", "Youme", "Romantic Queen", "Gagk", "Pola Ayir", "Mini Tango Beauty", "Million Pauline", "MBMP", "Rimocco", "Meike Glamour" y "Dragon Ranee".

Según se indicó, la disposición, que se mantendrá hasta que los productos se regularicen, recae sobre las diversas presentaciones detectadas en el mercado de las marcas mencionadas, los cuales aparecían con diseños de Hello Kitty, Labubu, unicornios y animales.

AS/ff