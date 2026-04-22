ANMAT prohibió productos médicos de una firma por operar sin Director Técnico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de productos médicos de la firma RIPEZZI S.R.L. y dispuso la suspensión preventiva de su Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, luego de constatar que la empresa operaba sin Director Técnico, una figura obligatoria para garantizar la seguridad y trazabilidad de este tipo de insumos.

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La medida se adoptó tras inspecciones del Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM), que detectó que la empresa continuó operando pese al cese de su Directora Técnica, sin designar un reemplazo dentro del plazo legal.

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ANMAT prohibió productos médicos por falta de Director Técnico

Según la normativa vigente, las empresas del sector deben contar con un Director Técnico responsable de supervisar los procesos de fabricación, control de calidad y liberación de productos. En este caso, la profesional dejó su cargo a mediados de febrero y la firma no cumplió con el plazo de 10 días para designar un reemplazo.

La ausencia de esta figura implica un incumplimiento grave, ya que elimina los controles técnicos necesarios para garantizar la seguridad de los insumos médicos.

Qué irregularidades detectó ANMAT y por qué representan un riesgo sanitario

Durante el procedimiento, los inspectores verificaron que la empresa continuó comercializando productos médicos sin supervisión profesional. Esto afecta directamente la trazabilidad, el control de calidad y la validación de los productos antes de su distribución.

Desde el organismo advirtieron que esta situación representa un riesgo para la salud de la población, ya que no se puede asegurar que los productos cumplan con los estándares exigidos.

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Cuáles son los productos médicos prohibidos por ANMAT

Como parte de la disposición, ANMAT ordenó el retiro del mercado de los siguientes productos:

- RRS HA Long Lasting (PM 2369-27), lote J843225a, con vencimiento el 31 de agosto de 2028.

- RRS HA CELLUTRIX (PM 2369-7), lote 021925b, con vencimiento el 31 de mayo de 2028.

Estos productos deberán ser recuperados del mercado hasta que se regularice la situación de la empresa.

Suspensión del certificado de fabricación y sumario a la empresa

Además de la prohibición, ANMAT dispuso la suspensión del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, lo que impide a la firma continuar con la producción bajo estándares habilitados.

En paralelo, se inició un sumario sanitario contra RIPEZZI S.R.L., con domicilio en la avenida Álvarez Thomas al 667, por presunto incumplimiento de la Ley 16.463 y de la Disposición ANMAT N° 2319/2002.

Qué función cumple ANMAT en el control de productos médicos en Argentina

La intervención del organismo se enmarca en sus tareas de fiscalización para garantizar que los productos médicos sean seguros, eficaces y de calidad. Las medidas adoptadas tienen carácter preventivo y buscan evitar riesgos sanitarios derivados de fallas en los controles.

El caso refuerza la importancia de cumplir con las normas regulatorias en un sector donde la supervisión técnica es clave para proteger la salud pública.