Novedes en oncología: ANMAT aprobó innovador tratamiento contra cáncer de pulmón

Una nueva era asoma en el tratamiento del cáncer de pulmón en Argentina. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó recientemente la combinación de las drogas amivantamab y lazertinib como tratamiento de primera línea para pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Se trata de un hito histórico: el estudio internacional MARIPOSA —del cual participó nuestro país— demostró que este esquema libre de quimioterapia reduce en un 30% el riesgo de muerte o progresión de la enfermedad.

En el marco de un reciente encuentro de especialistas en Córdoba, Perfil Córdoba dialogó en exclusiva con destacados oncólogos clínicos quienes explicaron el alcance de este avance en la medicina de precisión.

Mapa molecular

"En las etapas tardías hay mucho mayor conocimiento de la biología molecular, lo que ha abierto un camino para opciones terapéuticas mejores en eficacia y más seleccionadas", explicó el Dr. Juan Cundom, jefe de oncología en el Instituto Lanari (UBA) y especialista en oncología torácica del Hospital Alemán. Para el experto, la clave radica en la personalización: "Ahora tenemos la capacidad de elegir a qué paciente tratar con una droga determinada; eso se llama terapia personalizada. Permite que el tratamiento no impacte negativamente en la calidad de vida y ha generado mayor expectativa de vida o la posibilidad de cronificar la enfermedad".

Sin embargo, los médicos advierten que este avance aún no es universal, sino altamente específico. "Hay que seleccionar con un testeo inicial que se hace rutinariamente en Argentina", aclaró Kundom, precisando que este examen se denomina panel de estudios moleculares. “Es probable que en 10 años tratemos la enfermedad no por su origen, sino por el defecto mutacional o molecular que generó el tumor”, vaticinó.

Freno a la resistencia celular

Por su parte, el Dr. Omar Carranza, jefe de oncología del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, coincidió en que la oncología atraviesa una transformación radical. "Empezamos a ver el fruto de años de investigación y la aparición de moléculas que han cambiado la historia de muchos tumores, como el de pulmón, que es el que más muertes produce. Hemos aprendido que el cáncer utiliza vías de crecimiento naturales que se hiperactivan; al bloquear ciertas moléculas, conseguimos respuestas muy duraderas".

Al respecto, detalló que esta nueva estrategia añade un bloqueo de múltiples vías en simultáneo. "La nueva indicación es para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, enfermedad avanzada, como primer tratamiento. Consigue que los pacientes progresen mucho más tarde, permitiéndoles mantener una buena calidad de vida y aumentando la supervivencia. Los pacientes pueden mantener la enfermedad detenida o cronificada durante mucho más tiempo", enfatizó Carranza, y agregó que "el cáncer de cada paciente puede ser diferente, aunque se haya originado en el pulmón" y que la mutación se puede identificar "desde que es un tumor invasor con capacidad de invadir localmente; no es necesario esperar a que afecte a otras zonas del cuerpo".

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Experiencia local

La provincia de Córdoba no es ajena a este avance. Diversos centros médicos de la región formaron parte de los ensayos clínicos previos a la aprobación regulatoria, experimentando de primera mano los beneficios en pacientes locales.

El Dr. Nicolás Castagneris, especialista de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, aportó la visión local y la experiencia directa en la provincia con esta nueva alternativa terapéutica: "Tenemos experiencia con esta molécula nueva, con pacientes que están teniendo un control de la enfermedad sumamente prolongado", destacó el especialista cordobés.

Castagneris remarcó que el gran valor de este esquema radica tanto en su eficacia como en su tolerabilidad. "La ilusión más grande es la publicación que estamos esperando en el próximo congreso europeo de oncología, para ver la publicación final de datos de sobrevida global. Todo apunta a la prolongación de la sobrevida, evitar la resistencia precoz al fármaco y mitigar las toxicidades en forma proactiva; se tolera mejor, por ejemplo en la toxicidad cutánea, y de ese modo uno logra mantener al paciente en tratamiento y no discontinuarlo", concluyó.

En cifras

Con más de 13.000 casos diagnosticados al año en el país, el cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por tumores en Argentina. Esta nueva opción terapéutica, ya disponible en el sistema de salud tras el aval de la ANMAT, promete cambiar drásticamente el pronóstico y el día a día de cientos de pacientes.