La ANMAT simplificó un requisito clave para los medicamentos biológicos al modificar el procedimiento para la presentación de determinada documentación técnica durante los trámites de autorización. La medida, oficializada a través de la Disposición Nº 4351/2026, busca agilizar los procesos administrativos y facilitar el acceso a tratamientos innovadores sin alterar los estándares de calidad para este tipo de productos.

La decisión forma parte del proceso de modernización regulatoria que impulsa la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, con el objetivo de optimizar los tiempos de evaluación y adecuar los procedimientos a criterios utilizados por otras agencias regulatorias.

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La medida, que entrará en vigencia dentro de 30 días hábiles, reduce la burocracia para la industria farmacéutica al permitir la validación de aprobaciones emitidas por organismos internacionales como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos o la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) de Europa, agilizando la llegada de mejoras y actualizaciones de tratamientos al mercado argentino.

La ANMAT simplificó un requisito clave para los medicamentos biológicos

Los medicamentos biológicos son productos elaborados a partir de organismos vivos o de sus componentes mediante procesos biotecnológicos altamente complejos.

A diferencia de los medicamentos tradicionales de síntesis química, estos tratamientos contienen moléculas de gran tamaño y requieren controles mucho más específicos durante todas las etapas de investigación, fabricación y comercialización.

Entre ellos se encuentran:

- Anticuerpos monoclonales

- Vacunas

- Factores de coagulación

- Insulinas producidas por ingeniería genética.

- Terapias destinadas al tratamiento de enfermedades oncológicas, autoinmunes y patologías poco frecuentes

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La nueva normativa de la ANMAT representa una reducción de la carga administrativa para los laboratorios que desarrollan o comercializan productos elaborados a partir de organismos vivos.

El nuevo procedimiento de la ANMAT para los medicamentos biológicos

Con la nueva disposición, la ANMAT estableció un mecanismo más ágil para la presentación de la documentación vinculada a los medicamentos biológicos, permitiendo que determinados requisitos técnicos puedan acreditarse mediante procedimientos simplificados cuando la información ya haya sido evaluada por autoridades regulatorias de alta vigilancia sanitaria o se encuentre debidamente respaldada conforme a la normativa vigente.

El organismo aclaró que la simplificación no implica una reducción de los controles sanitarios ni modifica los criterios científicos que se aplican para autorizar un medicamento biológico.

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Nuevo requisito clave de la ANMAT

La evaluación de calidad, seguridad y eficacia continúa siendo obligatoria antes de otorgar cualquier autorización de comercialización.

Según la ANMAT, el cambio apunta a evitar la duplicación de trámites y documentación cuando existan antecedentes regulatorios sólidos, permitiendo una gestión más eficiente de los expedientes sin comprometer la protección de la salud pública.

PM