La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de una serie de cosméticos y de cinco productos médicos utilizados en procedimientos traumatológicos y ortopédicos. Las medidas fueron oficializadas a través de las disposiciones 3754/2026 y 3753/2026, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por el administrador nacional del organismo, Luis Eduardo Fontana.

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La decisión forma parte de las tareas de fiscalización y vigilancia sanitaria que realiza la ANMAT para garantizar que los productos que llegan a consumidores y pacientes cumplan con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia exigidos por la normativa vigente.

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ANMAT prohibió productos cosméticos de la marca Tan Orgánico

La primera de las medidas recae sobre diversos productos comercializados bajo la marca Tan Orgánico, entre ellos una crema corporal autobronceante orgánica, una crema humectante prolongadora del color, una bruma facial autobronceante, tanning drops, una mousse autobronceante, un gel exfoliante corporal y una crema autobronceante facial.

La investigación se inició luego de una notificación enviada desde la provincia de Córdoba al Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la ANMAT. A partir de esa alerta, el organismo comenzó a analizar la situación de los productos ofrecidos en plataformas de venta electrónica.

Durante las verificaciones, los inspectores detectaron que los envases de los cosméticos carecían de datos vinculados a la inscripción sanitaria obligatoria, requisito indispensable para la comercialización legal de este tipo de productos en Argentina.

Falta de registro sanitario y origen desconocido

Tras consultar la base de datos oficial de cosméticos registrados, la ANMAT constató que no existían productos inscriptos cuyos datos coincidieran con los identificados en los rótulos de los artículos comercializados bajo la marca cuestionada.

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Ante esta situación, intervino el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, que inició las acciones necesarias para solicitar la baja de las publicaciones de venta online relacionadas con esos cosméticos.

Además, el organismo indicó que no fue posible identificar el establecimiento responsable de la elaboración de los productos, una circunstancia que agrava la situación debido a la imposibilidad de verificar las condiciones de fabricación.

Según explicó la autoridad sanitaria, al no encontrarse registrados ni poder determinarse su origen, no existen garantías sobre la composición de los cosméticos, la calidad de sus ingredientes ni el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas por la legislación nacional.

Por ese motivo, la prohibición permanecerá vigente hasta que los responsables regularicen la situación administrativa y sanitaria correspondiente.

Productos médicos extraviados y fuera de control

La segunda disposición publicada por la ANMAT involucra a cinco productos médicos de la firma Stryker, utilizados habitualmente en intervenciones traumatológicas y ortopédicas.

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Entre los elementos alcanzados por la medida se encuentran un portabrocas con llave de 1/4, un accesorio Hudson/Trinkle modificado, una sierra sagital System 7, una pieza de mano rotatoria de doble gatillo System 8 y un instrumental asociado tipo martillo.

La investigación comenzó luego de que la empresa Stryker Corporación Sucursal Argentina, titular de los registros sanitarios correspondientes, informara el extravío de las unidades.

Por qué ANMAT decidió retirarlos del mercado

De acuerdo con la información aportada por la compañía, los dispositivos se encontraban almacenados bajo la modalidad de banco de consigna en el Hospital Italiano de Buenos Aires cuando se detectó su ausencia al momento de ser requeridos para su utilización.

La ANMAT explicó que, una vez fuera del control de la empresa responsable, resulta imposible conocer las condiciones en las que esos instrumentos fueron conservados o manipulados.

En consecuencia, existe incertidumbre respecto de su estado de integridad, funcionamiento y esterilidad, factores fundamentales para garantizar la seguridad de los pacientes durante una intervención quirúrgica.

LV/ff