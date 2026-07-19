Incidentes en el Obelisco: "Esto se fue de las manos. Le tiran a la policía por la espalda. Es una locura"

Se están produciendo graves incidentes en el Obelisco tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del mundial de Fútbol. La gente, según los cronistas presentes en el lugar, empezó a correr, mientras algunos hinchas arrojan diferentes elementos contra la policía.

El cronista de TN, presente en el lugar, está relatando que “avanzan las motos. avanza el carro hidrante”. Mientras tanto, una persona le gritó a la cámara que “esto es culpa de Milei”.

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El periodista agregó: “Esto se fue de las manos. La policía avanza. Le tiran a la policía por la espalda. Es completamente una locura. Ahora viene la policía. Un detenido estaba tirándole cosas a la policía de la ciudad. Hacia el sur seguimos oyendo detonaciones, oyendo el avance del carro hidrante”.

El hombre agregó: “Se ven columnas de infantería de la policía. A lo lejos todavía se escuchan las detonaciones. Pero fue realmente muy grande todo lo que ocurrió”.

Y remarcó: “Si vamos caminando vas a ver la cantidad de cosas que volaron por esta zona. Esto empezó más cerca de esa escalera donde la gente se sube para sacarse fotos del Obelisco. Y luego vimos que del otro lado algo estaba pasando".

Para luego destacar: "Vos fíjate cómo quedó esta zona. Impresionante. La gente utilizaba las botellas que quedaban vacías, los tubos de nieve, empezaron a descargar la bronca contra la policía. Hay de todo. Una zona que hasta hace minutos era toda fiesta, y de la nada todo se volvió a complicar, se volvió a ser que lo que sabemos que en estas situaciones sucede. Acá están todos los vidrios. Vidrios de color verde”.

El periodista sumó otro detalle: “También quiero decir que le robaron el teléfono a uno de nuestros compañeros que estaba trabajando acá”.

Según TN, a las 23:55 había, al menos 12 detenidos por los incidentes.

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