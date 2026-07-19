Macri vuelve del Mundial, espera una negociación por las PASO y la Ciudad

Mauricio Macri regresará de Estados Unidos, donde disfrutó de Lionel Messi y compañia, para volver a ocuparse de la política doméstica. En Argentina lo esperan dos temas clave: la negociación abierta por la suspensión de las PASO y, a la vez, la estrategia que tomará el PRO en la Ciudad.

Además de varias provincias que le quedan por visitar en el marco de sus giras “Próximo paso”, en carpeta hay un encuentro clave: con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En el entorno del expresidente remarcan a PERFIL que “no tiene apuro” en dar el debate sobre las PASO. Y que, en todo caso, hoy la convicción de Macri es que no deben ser ni eliminadas ni suspendidas.

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Hace algunos días Santilli le había dicho a su amigo Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, que arme un encuentro con el expresidente para tratar el tema, al que seguramente se sumará Fernando de Andreis, mano derecha de Macri y actual diputado nacional.

Esta semana, de hecho, en Casa Rosada, el propio “Colorado”, junto a “Lule” Menem, recibieron de manera institucional a Ritondo y a Martín Goerling, jefe del bloque de senadores amarillos. Allí se habló de varias iniciativas que están en el Congreso, incluida la reforma política.

Macri sabe que para Javier MIlei, y en particular para Karina Milei, detonar las PASO es una jugada clave que, piensan, dejará muy complicado al peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Y que para lograr esos votos deben hacerlo este año, un año no electoral. Hoy no les alcanza. Eliminar las PASO está prácticamente descartado pero suspenderlas es actualmente el anhelo.

En los diálogos reservados entre Santilli y Ritondo se habló de armar un acuerdo más grande: que incluya la Provincia, donde hay más consenso en que La Libertad Avanza y el PRO deben jugar juntos, y en la Ciudad, donde el panorama sigue abierto.

En este marco, en la Ciudad, en la sede del PRO, en la calle Balcarce, sigue cobijando asados. Además de los viernes, se sumaron los miércoles. Allí se juntan dirigentes, funcionarios y legisladores en un clima ameno que ofrece la parrilla de la terraza. En ese marco, se realizó uno más la semana pasada en pleno clima mundialista pero con invitados porteños e incluso algunas sorpresas.

Jorge Macri redefinió en estos días las mesas políticas. Con una novedad de magnitud: le pidió a Ritondo que se sume orgánicamente a los debates sobre el futuro del partido y los acuerdos en la Ciudad. El jefe de Gobierno decidió acelerar su política reeleccionista y en los próximos días quedará explicitado ese deseo que, por ahora, viene dándose de manera progresiva pero no masiva.

En la nueva mesa política chica que decidió conformar se trazarán los lineamientos para la campaña del año que viene.

En este sentido, Jorge Macri viene escuchando una máxima de varios dirigentes que lo aconsejaron: avanzar en la reelección y generar una corriente “jorgemacrista” más fuerte. Eso le transmitieron varios de sus voceros naturales pero también quienes lo acompañan en este tramo de su gestión pensando en 2027.

Los números del jefe de Gobierno vienen mejorando desde comienzo de año y el optimismo viene reinando también en su entorno.

Por ello está dispuesto a ir una PASO con los libertarios o a llevar una vice que elija Karina Milei. El legislador Waldo Wolff, uno de sus voceros, viene trabajando en esta línea: que no se divida el voto y que eso permita la reelección del jefe comunal.

Pero no todo es consenso: el expresidente duda sobre la conveniencia de apoyar a su primo. No le gustó nada que se hayan acelerado los procesos y quiere, en todo caso, ser él quien acuerde con los libertarios en territorio porteño.

De esto vienen charlando el creador del PRO con Daniel “el Tano” Angelici, quienes se encontraron en el Mundial. El “Tano” viene siendo una pieza política clave para el equilibrio de poder en la Ciudad y Jorge Macri le delegó la operación política.

¿Y si Mauricio Macri quiere abrir una PASO porteña con dos o tres candidatos del PRO independientemente de un acuerdo con LLA? La pregunta comenzó a flotar en Estados Unidos y ya llegó a Buenos Aires. Una trama que recién comienza a gestarse.