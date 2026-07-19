Quién es Unai Simón, el arquero que sostuvo el triunfo de España sobre Argentina en la final

El cruce decisivo entre las selecciones de España y Argentina en el máximo escenario del fútbol mundial colocó todas las miradas sobre una figura determinante en el arco europeo. El encargado de custodiar el arco de la Roja fue Unai Simón, un futbolista cuya trayectoria y solidez técnica justificaron su presencia en la formación titular.

El actual portero titular del equipo español se erigió como la principal amenaza para las aspiraciones ofensivas del seleccionado argentino. La publicación especializada resalta que su rendimiento en el fútbol europeo lo transformó en un baluarte codiciado, avalado por haber obtenido el prestigioso galardón del Guante de Oro en su liga local tras una temporada consagratoria.

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Unai Simón desarrolló la totalidad de su carrera profesional en el Athletic Club de Bilbao. Su debut en el primer equipo se produjo en 2018. A partir de ese momento, inició un ascenso constante que lo llevó a desplazar a otros guardametas de renombre en el ámbito local e internacional.

El camino a la consolidación de Unai Simón y sus logros individuales

En la última campaña de la liga española, el portero acumuló méritos suficientes para adjudicarse el trofeo Zamora, reconocimiento otorgado al guardameta menos vencido del la liga española. Este logro ratificó su jerarquía y convenció al cuerpo técnico de otorgarle la responsabilidad absoluta de defender los tres palos en las instancias definitorias.

La historia de Unai Simón con la camiseta de la Roja registra antecedentes de alto impacto, como sus intervenciones en la obtención de la UEFA Nations League 2023 y su participación en la Eurocopa 2024 previa.

El arquero rompió el récord absoluto de imbatibilidad en la historia de los Mundiales

Su máximo logro se dio en el Mundial 2026, torneo en el que se consagró campeón tras derrotas 1-0 a Argentina. Además de título, el arquero rompió el récord absoluto de imbatibilidad en la historia de los Mundiales, acumulando un total de 649 minutos consecutivos sin recibir goles.

Su racha histórica superó la marca del italiano Walter Zenga (517 minutos en Italia 1990) y la del español Iker Casillas (476 minutos). El registró, que combinó Qatar 2022 y Estados Unidos 2026, finalizó el duelo de cuartos de final frente a Bélgica.