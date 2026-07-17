Milei defendió el viaje de Santiago Viola al Mundial y Javier Faroni, vinculado al AFAGATE, también apareció en las tribunas

El presidente Javier Milei defendió la presencia del viceministro de justicia, Santiago Viola, que es un personaje muy controvertido por cierto, en el Mundial en Estados Unidos, bajo el argumento de que no pueden viajar los ministros, pero los viceministros sí. Sin embargo, también estuvo en Kansas el ministro de justicia, el señor John Mahíques.

Por otro lado, apareció en el último partido el controvertido empresario Javier Faroni, el testaferro de los casos del AFAGATE, que actualmente se encuentra en libertad.

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Santiago Viola y Javier Faroni, presentes en el Mundial

Como este hombre, Santiago Viola, es un tipo de segunda línea —lo cual no es cierto; es cierto en los papeles pero no es cierto en la realidad— él tiene permiso para viajar. O sea que, si usted es ministro no puede ir, pero si es viceministro sí puede ir, y el presidente lo va a apoyar.

Tanto Mahíques como Viola son personas muy entremezcladas con la FIFA y con la AFA, pero de eso creo que no dijo nada. Los que viajan, dijo, son las segundas líneas; los que no viajan son la línea de ministros. Según el presidente Milei: 'Si a un funcionario le correspondían vacaciones y decide tomárselas, no veo el problema'.

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Le parece mucho más complicado y repugnante la gente que llora que no llega a fin de mes y aparece con entradas caras en los partidos (presumo que en referencia a algunos periodistas del kirchnerismo que aparecieron en el partido). Todo un debate también bastante disparatado.

Por otro lado, respecto a la aparición de Faroni, en el contexto mundialista el tema se va diluyendo cada vez más entre las discusiones que hay respecto de qué jueces deben entender en cada caso y demás; el tema del 'AFAGATE' o de los temas que lo componen, se van diluyendo.

JSM/fl