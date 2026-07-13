El secretario de Justicia de la Nación y número dos del Ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques, Santiago Viola, viajó a Estados Unidos para presenciar el Mundial 2026 de fútbol y estuvo presente el sábado en el estadio de Kansas City durante el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza por los cuartos de final.

Según confirmaron fuentes oficiales, el funcionario, quien también ejerce como apoderado nacional de La Libertad Avanza, viajó el pasado jueves en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, donde reside su familia. Aunque en un principio tenía previsto permanecer únicamente durante el fin de semana, solicitó una licencia de cuatro días, desde este lunes hasta el próximo viernes, para extender su estadía en Estados Unidos.

A través de su entorno aseguraron que tanto el viaje como la entrada para el partido, adquirida a través de canales de reventa habilitados en ese país, fueron costeados con dinero propio.

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La Selección argentina derrotó a Suiza en Kansas City y avanzó a las semifinales del Mundial

Asimismo, fuentes oficiales indicaron que Viola informó previamente sus planes y contó con el visto bueno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por lo que su viaje fue considerado una "excepción" dentro del Gobierno.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial

En su trayectoria profesional, Viola también quedó vinculado a una causa de alto impacto en Comodoro Py. Antes de asumir como secretario de Justicia en marzo de 2026, estuvo procesado por presuntamente haber impulsado testigos falsos —Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino— para intentar apartar al juez federal Sebastián Casanello de la causa conocida como "La ruta del dinero K", cuando se desempeñaba como abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez.

Seguidamente, en aquel expediente, el nombre de Viola apareció ligado al de Eduardo Daniel Miragaya, exdirector de la SIDE durante la gestión macrista. Tras años de litigio, la causa fue cerrada por la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación.

Además, fue interventor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), designación realizada por el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral durante la investigación contra el exdirigente sindical Omar "Caballo" Suárez.

Karina Milei había recomendado que los integrantes del Gobierno no viajaran al Mundial

Actualmente, Viola es una pieza de confianza absoluta de Karina Milei. De hecho, actuó como su abogado personal en causas por presunto espionaje, consolidándose como un actor estratégico dentro del esquema libertario.

La postura oficial frente al Mundial

La presencia de Viola en el Mundial llamó la atención dentro del Gobierno debido a que existía una recomendación impulsada desde la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, para que ni el presidente Javier Milei ni los integrantes del Gabinete viajaran durante el torneo para presenciar los partidos de la Selección.

Según fuentes oficiales, esa directiva no constituía una prohibición formal sino una sugerencia política. En ese contexto, desde la Casa Rosada calificaron el caso de Viola como una "excepción", ya que el funcionario informó previamente sus planes y obtuvo la licencia correspondiente.

Santiago Viola es uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei dentro de La Libertad Avanza

Dicho viaje comenzó el jueves pasado con un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Miami, ciudad donde reside parte de su familia. Inicialmente tenía previsto permanecer únicamente durante el fin de semana, pero luego decidió extender su estadía hasta el viernes para asistir al próximo encuentro de la Selección con Inglaterra.

Integrantes del gabinete nacional desistieron de viajar al Mundial

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La Casa Rosada confirmó que el presidente Javier y Karina Milei rechazaron las invitaciones cursadas por la FIFA y otras organizaciones para asistir a los partidos del Mundial, incluida una eventual final en caso de que Argentina consiga la clasificación.

MV/MSS