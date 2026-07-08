Ruta del Dinero K, Casación rechazó un planteo de Fabián Rossi y mantuvo la multa de USD 164 millones

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo presentado por Fabián Virgilio Rossi y confirmó que continúa vigente la multa equivalente a USD 164,6 millones que le fue impuesta en la causa conocida como la Ruta del Dinero K.

La decisión fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, que descartó el argumento de la defensa del ex apoderado de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, que sostenía que la sanción económica había prescripto porque había quedado firme en 2023.

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El fallo fue firmado por el juez Javier Carbajo y contó con la adhesión de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Los magistrados consideraron que el recurso presentado no aportaba fundamentos suficientes para revisar la decisión que había rechazado el pedido de prescripción.

La multa millonaria contra Fabián Rossi

El conflicto surgió durante la etapa de ejecución de la condena. En diciembre de 2025, el juez encargado de controlar el cumplimiento de la pena rechazó un pedido de la defensa de Rossi para extinguir la multa y fijó el monto en el equivalente a 164.618.600 dólares.

La sanción deberá abonarse en pesos al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Central vigente al momento de su cancelación.

Rossi, de 61 años, cumple actualmente una condena de cuatro años y seis meses de prisión en la cárcel federal de Marcos Paz por su participación en maniobras de lavado de activos investigadas en la causa.

Según la sentencia judicial, la estructura investigada permitió canalizar y reinsertar en el circuito formal más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.

El argumento de la defensa

La estrategia de Rossi se basó en que la multa debía considerarse una sanción independiente de la pena de prisión y que, al no haber sido cuestionada específicamente en las instancias posteriores, había quedado firme en marzo de 2023.

A partir de esa interpretación, la defensa sostuvo que habían pasado más de dos años y que correspondía aplicar la prescripción prevista en el Código Penal.

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Sin embargo, el planteo fue rechazado por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señalaron que Rossi había continuado discutiendo la condena en su totalidad mediante distintos recursos.

La Justicia sostuvo que la condena quedó firme en 2025

Al analizar el caso, la Cámara Federal de Casación consideró que la condena no podía dividirse entre prisión y multa para calcular los plazos de prescripción.

El juez Carbajo destacó que la propia defensa había pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la absolución de Rossi y, de manera subsidiaria, una reducción de la pena. Para el magistrado, eso demostraba que la condena seguía siendo objeto de discusión.

“Cualquier interpretación en orden al cómputo del plazo de prescripción de la pena de multa en cuestión no puede tener favorable acogida”, sostuvo Borinsky en su voto.

Los jueces coincidieron en que la condena quedó firme el 29 de mayo de 2025, cuando la Corte Suprema declaró inadmisible el último recurso presentado por la defensa.

La causa Ruta del Dinero K

La causa tuvo como principal condenado al empresario Lázaro Báez, quien recibió una pena de diez años de prisión por lavado de activos. También fueron condenados, entre otros, su hijo Martín Báez, Jorge Chueco, Rodolfo Pérez Gadín y Leonardo Fariña.

En febrero de 2023, la Sala IV de Casación había revisado parcialmente la sentencia y fijado para Rossi una pena de cuatro años y medio de prisión, además de una multa equivalente a tres veces el monto de la operación atribuida.

Con la nueva resolución, la Justicia confirmó que la sanción económica contra Rossi permanece vigente y que no corresponde declarar su prescripción.

LB/MSS