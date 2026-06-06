Luego de su internación de urgencia, Lázaro Báez volvió a su celda y recibió al juez Costabel

Lázaro Báez, el empresario que cumple una condena unificada de quince años de prisión por las causas “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”, volvió este sábado 6 de junio, en horas de la mañana, a su celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El viernes había sido internado de urgencia por pulmonía.

Fuentes cercanas al expropietario de Austral Construcciones hablaron con La Nación y confirmaron que el juez Néstor Costabel, quien encabezó el tribunal que condenó al empresario por lavado de dinero, fue a visitarlo a Ezeiza para conocer más detalles sobre su estado.

Lázaro Báez

Además, aseguraron que si Báez no recibe tratamiento médico de manera inmediata presentarán un habeas corpus porque el empresario, afirman, arrastra un deterioro físico desde hace varios meses que obligó, en 2025, mientras todavía se encontraba detenido en Rio Gallegos, a que sus abogados realizaran un pedido urgente para que le dieran atención médica y denunciaran las condiciones en que se encontraba preso.

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La Agencia Noticias Argentinas indicó que, según sus representantes legales, Báez sufre de diabetes, hipertensión arterial, bronquitis y una afección intestinal que le habría generado hemorragias digestivas.

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía

Yanina Nicoletti, abogada del empresario, le dijo a La Nación que su defendido lleva dos meses sin las tiras reactivas que necesita para medir la insulina, no tiene control cardiológico, sufre constantemente gripe y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) por la humedad de su celda, y volvió a tener sangrado intestinal, motivo por el cual exigen controles médicos desde el mes de febrero.

Según el informe del Hospital Penitenciario Central I al que tuvo acceso La Nación, Báez sufre diferentes patologías crónicas bajo tratamiento estable, y tiene antecedentes de dislipemia, hipertensión arterial, diabetes de tipo 2, obesidad, asma bronquial alérgica y arritmia no filiada.

Los médicos que lo examinaron indicaron que se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio, siendo capaz de moverse por sus propios medios. Le hicieron una radiografía de tórax y le recetaron un tratamiento, por tres días, con corticoides y antihistamínicos.

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Según este reporte, también hubo un caso aislado de proctorragia leve, es decir, sangrado rectal, que tuvo lugar una semana antes de ser internado, pero cuando fue revisado Báez negó que sufriera un sangrado activo o tener síntomas digestivos. En el parte, le dieron un turno para Gastroenterología, en modo "telemedicina", el próximo viernes 19 de junio.

El círculo íntimo de Báez evalúa como grave la situación y exige que se le brinde atención y seguimiento médico lo más rápidamente posible. Una de sus hijas se encontraba viajando a Buenos Aires por este tema; además, le pidieron a sus abogados que aceleren la solicitud del habeas corpus.

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La visita del juez Costabel a Lázaro Báez

Este sábado, Lázaro Báez recibió en el penal al juez Costabel. De acuerdo a la reconstrucción que hizo La Nación, gracias a los relatos de fuentes cercanas al empresario, el expropietario de Austral Construcciones le habría solicitado al magistrado que le garantice seguridad y atención médica, además habría denunciado que quieren dejarlo morir en prisión.

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El juez le habría dicho que tomaría las acciones necesarias. Personas que forman parte del círculo íntimo del empresario afirmaron que es la primera vez que el magistrado visita a Báez en la década que lleva preso.