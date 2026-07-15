El insólito giro judicial que busca la impunidad en la causa contra Chiqui Tapia

Los temas judiciales están siempre presentes y, por supuesto, cada vez más en la vida pública argentina. Vivimos en un país con una agenda que tiene tantos componentes políticos como judiciales que ya se hace difícil trazar la frontera entre ambos mundos.

El primer tema judicial que quiero mencionar hoy lo publica el diario La Nación, lo firma el colega Hernán Capielo y lo define como un "giro insólito". Sinceramente, "insólito" es una palabra sumamente suave para definir lo que está pasando en la justicia de nuestro país.

El título de la nota no deja lugar a dudas: "Volverán a revisar a qué juez le corresponde investigar la mansión en la AFA". ¿Cómo puede ser?.

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Una calesita judicial para garantizar la impunidad

La Cámara Federal de Casación Penal, a través de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinski —este último, si no recuerdo mal, uno de los candidatos del Gobierno para la Corte Suprema de Justicia—, aceptó una queja planteada por los propios acusados. Con esta decisión, los casos de presunta corrupción contra las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedaron nuevamente bajo revisión.

Demoraron en Migraciones a uno de los denunciantes de la lujosa mansión adjudicada a Pablo Toviggino

Esto significa, lisa y llanamente, que Casación va a revisar todo lo realizado en los últimos siete meses. Todo lo que se trabajó, a la basura.

El problema de fondo aquí ya es más complejo desde el punto de vista del laberinto interjudicial que de lo que la propia justicia debiera investigar. Es decir, se volvió un caos absoluto el debate técnico entre los jueces por encima del verdadero objeto de investigación: si se robó, si se lavó dinero o si se estafó. ¿Me dejo entender?

Mientras los magistrados discuten los expedientes y las competencias, las causas, por supuesto, avanzaron poco y nada. Ahora habrá que definir nuevamente cuál es el tribunal que debe investigar las denuncias de fraude y lavado contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, los dueños absolutos del fútbol en el país. El laberinto perfecto: La discusión sobre las competencias se convirtió en la mejor estrategia de defensa: dilatar los tiempos para que la causa prescriba en el olvido.

Mundial judicial del Chiqui Tapia, entre estadios y tribunales

La sombra del poder político y una "joda" evidente

Esto ya parece una joda hecha a propósito. La estrategia es de una evidencia científica: extender la discusión sobre las competencias de los diversos casos que componen el "AFA gate" para que los acusados vayan surfeando la situación sin enfrentar una resolución judicial definitiva.

Es una maniobra clásica de la impunidad argentina, pero que se ha vuelto obscenamente visible. Especialmente evidente desde que el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, asumió la conducción del área.

MEG/LT