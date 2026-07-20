Alerta roja para el sector privado: Argentina perdió 28 mil empresas desde que asumió Milei

La cantidad de empresas registradas en Argentina continúa en retroceso. Según el último Monitor Mensual de Empresas elaborado por la Fundación Fundar, en abril de 2026 desaparecieron 1.814 firmas respecto de marzo, lo que representa una caída mensual del 0,37%. Con este resultado, ya son 15 los meses consecutivos de retracción en el universo empresarial argentino.

La comparación interanual también refleja un escenario negativo. Frente a abril de 2025, el país registró 14.338 empresas menos, una disminución del 2,9% que extiende a 26 meses consecutivos la caída en la comparación anual.

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El informe agrega otro dato que sintetiza la magnitud del fenómeno: desde noviembre de 2023, cuando asumió la actual administración nacional, desaparecieron 28.262 empresas, equivalente al 5,5% del total existente en ese momento. De acuerdo con Fundar, se trata de la mayor contracción registrada durante los primeros 29 meses de un gobierno desde que existen datos comparables.

Menos empresas que hace una década

La base de empresas registradas alcanzó en abril las 484.095 unidades. El dato no sólo se ubica por debajo de las 512.357 firmas que existían al inicio de la actual gestión, sino también lejos del máximo histórico de más de 540.000 empresas registrado en 2012.

El informe de Fundar compara la evolución del entramado empresarial durante las últimas administraciones nacionales y concluye que la caída acumulada en la gestión actual supera la observada en igual período de los gobiernos anteriores.

La mayoría de los sectores sigue perdiendo empresas

El deterioro no se concentra en una actividad específica. Según el relevamiento, 11 de los 18 sectores económicos redujeron la cantidad de empresas durante abril, mientras que 14 muestran caídas tanto en la comparación interanual como en el acumulado desde noviembre de 2023.

Dentro de ese panorama, la construcción fue el sector con el mejor desempeño mensual, al registrar el mayor crecimiento porcentual respecto de marzo, aunque todavía presenta una caída cuando se observa el acumulado desde el inicio del actual gobierno. En el extremo opuesto, alojamiento y gastronomía aparece como la actividad más afectada por la pérdida de empresas.

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También presentan retrocesos significativos sectores como servicios administrativos, asociaciones y servicios personales, comercio, industria manufacturera, salud, información y comunicaciones y actividades profesionales, reflejando que la contracción alcanza a buena parte de la economía.

Córdoba también registra una baja

A nivel territorial, el fenómeno es prácticamente generalizado. En abril, 18 de las 24 provincias perdieron empresas respecto del mes anterior; en la comparación interanual, la cifra asciende a 23 jurisdicciones, mientras que desde noviembre de 2023 sólo una provincia muestra un saldo positivo.

En el caso de Córdoba, el stock de empresas cayó 0,30% durante abril, acumula un descenso del 3,05% frente al mismo mes del año pasado y una reducción del 6,46% desde el inicio del actual gobierno. Entre las jurisdicciones con mayores retrocesos acumulados aparecen La Rioja, Catamarca y Chaco, mientras que Tucumán fue la provincia con mejor desempeño durante el último mes relevado.

Casos que reflejan la tendencia

El monitor complementa las estadísticas con una serie de casos empresariales registrados durante el último mes, que ilustran las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

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Entre ellos figura Metalfor, que despidió a 35 trabajadores en su planta de Noetinger, Córdoba, luego de haber solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis y operar al 50% de su capacidad instalada. También se menciona el cierre definitivo de la planta cordobesa de Crucianelli SRL, dedicada a autopartes.

El informe también registra el concurso preventivo de Frutafiel, el cierre definitivo de la última planta industrial de Grupo Dass —que fabricaba calzado para Nike y Adidas en Misiones—, el concurso preventivo de Brogas, la cesación de actividades de Express Beer, despidos masivos en Expreso Brío y la fuerte reducción de personal de la textil Fisipa.

No obstante, Fundar también identifica inversiones de gran escala que avanzan en sectores estratégicos, como el desarrollo del reactor nuclear modular de Meitner Energy, el ingreso al RIGI del megaproyecto cuprífero Vicuña en San Juan y la futura planta de molienda multisemillas que construirá Louis Dreyfus Company en Bahía Blanca. Estos proyectos muestran que, mientras parte del tejido empresarial tradicional enfrenta un escenario de ajuste, continúan anunciándose inversiones vinculadas principalmente a minería, energía y agroindustria.