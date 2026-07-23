Las llamadas al servicio de atención a víctimas de violencia de género en España registraron un fuerte incremento en las horas posteriores a la final del Mundial, en la que la selección española derrotó 1-0 a Argentina. A partir de datos del Ministerio de Igualdad, los contactos al teléfono 016 aumentaron un 120,8% durante la madrugada posterior al partido.

Aumento que se registró entre las 23 del domingo 19 de julio y las 7 del lunes 20 de julio, según información difundida por el diario El País. El encuentro comenzó a las 21 (hora de España) y finalizó a las 00:02.

Si bien durante todo el domingo 19 se contabilizaron menos llamadas que en los domingos anteriores del mes, los contactos realizados el lunes posterior al partido crecieron un 21,9% respecto del lunes anterior.

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Los casos aumentaron tras los festejos por el triunfo de España en el Mundial

Además, el incremento se observó en otros canales de asistencia. El correo electrónico registró una suba del 1.000%, mientras que el chat online aumentó un 60% y el servicio de WhatsApp tuvo un crecimiento del 8,75%.

El diario español El País informó el aumento de los llamados al teléfono 016

Los especialistas y organizaciones que trabajan con víctimas de violencia de género advierten desde hace años que los grandes eventos deportivos pueden funcionar como un factor de aumento de situaciones de violencia, aunque aclaran que el fútbol no es la causa directa de las agresiones.

Al mismo tiempo, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios de México (RNR), explicó durante el Mundial que estos contextos pueden intensificar conductas violentas ya existentes.

“Se naturaliza la forma en la que los hombres expresan la euforia, el enojo y las rivalidades, que es a través del control, de los gritos, de los insultos, de pegarle a la pared, de romper la camiseta y muchas veces también de descargar estas emociones contra las mujeres, niños y niñas que están a su alrededor”, señaló.

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La especialista remarcó que “el fútbol no genera la violencia”, sino que puede actuar como un elemento que incrementa situaciones que ya están presentes en la sociedad. Ante esa línea, la Red Nacional de Refugios de México se vinculó con organizaciones de Estados Unidos y Canadá para reforzar las redes de asistencia durante el torneo y acompañar a mujeres víctimas de violencia machista antes, durante y después de los partidos.

La situación de la violencia de género en España

Las estadísticas oficiales españolas dicen que en lo que va de 2026 31 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que comenzó el registro oficial de femicidios en 2003, la cifra asciende a 1.372 víctimas.

El teléfono 016 es un servicio gratuito y confidencial que brinda información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a víctimas de violencia de género en España.

Del mismo modo, en Argentina, las personas que atraviesan situaciones de violencia de género pueden comunicarse con la línea 144, que ofrece atención, contención y asesoramiento las 24 horas, todos los días del año.

MV/ML