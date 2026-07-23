Femicidio de Agostina: Barrelier recibió subsidios del Gobierno de la Provincia de Córdoba

El principal acusado por el femicidio de la joven Agostina Vega, Claudio Barrelier, recibió al menos dos subsidios del Gobierno provincial mientras trabajaba en la Municipalidad de Córdoba. Fue en noviembre y en diciembre de 2025, seis meses después de que el militante peronista fuera detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad contra la mujer que escapó corriendo de la misma casa en donde fue asesinada Agostina, de 14 años.

Ambas entregas de fondos -cada una por 120 mil pesos- fueron realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social, a través del subprograma “Emergencias Sociales y Naturales”. Se trata de la misma partida a través de la cual, en octubre de 2025, el gobierno de Martín Llaryora entregó casi $2.000 millones en subsidios, la mayoría en la semana de las elecciones en las que su colega Juan Schiaretti competía para representar a Córdoba en la Cámara de Diputados por el espacio Provincias Unidas.

En los dos comprobantes (números 2025027142 y 2025025733) que pudo detectar RUIDO en el Portal de Transparencia, se puede ver el CUIT de Claudio Gabriel Barrelier -que coincide con su DNI, que figura en el expediente por el asesinato de Agostina-, los montos que se le entregaron y las partidas de las que salieron.

Sin embargo, no hay allí registro ni explicación de los motivos por los cuales el gobierno cordobés decidió darle a Barrelier un subsidio, y además destinado a Emergencias Sociales y Naturales. ¿Por qué le pagaron?

Barrelier militaba en el PJ y entró a trabajar a la Municipalidad de Córdoba por recomendación del ahora exconcejal Ricardo Moreno, pese a que en 2025 había sido imputado por el mencionado caso de violencia de género. Al parecer, Barrelier también tenía contactos con la Provincia.

Con el nuevo Portal de Transparencia que la Provincia habilitó el 1 de julio de 2026, detectar el subsidio a Barrelier es extremadamente difícil debido a la restricción que se impuso a la búsqueda de datos.

Para hallar la información, un periodista de Ruido encaró una búsqueda artesanal, ya que ahora los datos de beneficiarios de programas sociales y proveedores es por número de CUIT. En la versión anterior, se podría haber hallado el nombre de Barrelier (y de cualquier otra persona física y/o jurídica).

En la nueva versión, en cambio, eso no es posible. Para llegar a estos dos comprobantes se necesitaron 1784 clicks hasta alcanzar las páginas en donde figuraba el CUIT de Barrelier.

Fueron varias horas y días de trabajo manual. Es decir, una tarea casi imposible -por el tiempo que demanda- para periodistas o para cualquier ciudadano que desee acceder a información pública de la Provincia.