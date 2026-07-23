Ciclo de debates sobre democracia y política con Santucho, Rinesi, Horowicz y López

El colectivo Agorombo lanzó el ciclo "Entre el ágora y el quilombo", una propuesta que reunirá a cuatro reconocidos intelectuales para reflexionar sobre la democracia, la representación política y los desafíos del debate público. La iniciativa comenzará el 12 de agosto en Córdoba y se extenderá hasta octubre con encuentros mensuales abiertos al público.

El ciclo propone un espacio para compartir reflexiones sobre la política de mediano y largo plazo, en un contexto marcado por la polarización y la crisis de representación. Según explican sus organizadores, la intención es recuperar el valor del diálogo y ofrecer herramientas para pensar el presente desde una perspectiva más amplia. "Para imaginar qué hacer más allá del juego electoral inmediato", señala la convocatoria, las jornadas buscarán abordar cuestiones vinculadas con la democracia, la construcción de consensos y el fortalecimiento del espacio público.

Cuatro voces para pensar la Argentina

La programación comenzará el 12 de agosto con la participación del periodista y escritor Mario Santucho. El 31 de agosto será el turno del politólogo Eduardo Rinesi, mientras que el historiador Alejandro Horowicz disertará el 14 de septiembre. El cierre estará a cargo de la filósofa y ensayista María Pía López, el 9 de octubre. Los encuentros se realizarán en Platz, en la ciudad de Córdoba, y apuntan a convocar tanto a dirigentes como a estudiantes, académicos y ciudadanos interesados en debatir sobre el presente político argentino.

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Un espacio para salir de la lógica de la grieta

Desde Agorombo sostienen que el proyecto nació con el objetivo de construir un ámbito donde puedan convivir distintas miradas sin quedar atrapadas en la dinámica de la confrontación permanente.

"Para imaginar qué hacer más allá del juego electoral inmediato", remarcan los organizadores, quienes consideran que las líneas provisorias que hoy ordenan el escenario político "no están dibujando un territorio cada vez más preciso, sino un territorio llamado a recibir a los prófugos de las identidades partidarias rígidas y de las posiciones binarias".

En ese sentido, afirman que la propuesta busca reunir a quienes "no representan a ninguna organización política", pero comparten la necesidad de discutir los desafíos que enfrenta la democracia argentina desde una perspectiva crítica y plural.