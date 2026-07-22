El FBI incautó los teléfonos de “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de AFA antes del regreso: fueron citados a declarar

La Oficina Federal de Investigación estadounidense incautó los teléfonos de Claudio “Chiqui” Tapia y otros miembros de la AFA antes del regreso de la Selección. Los dirigentes fueron citados a declarar por la Justicia de EE.UU. el próximo 30 de julio.

Según la información que adelantó esta mañana Infobae, el presidente de la AFA fue citado a prestar declaración ante la Corte del Distrito Sur de Florida el próximo 30 de julio. En la misma causa también fueron convocados el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y los empresarios Javier Faroni y Diego Lucero, detalló el mencionado medio.

Se trata de la investigación sobre la firma TourProdEnter, administrada por Faroni, una sociedad registrada en Florida que actúa como agente comercial exclusivo de la AFA para realizar acuerdos de patrocinio, y gestionar partidos amistosos y derechos de televisión.

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Las operaciones bajo análisis en Estados Unidos superarían los 300 millones de dólares. Alrededor de 40 millones habrían sido transferidos a empresas sin actividad económica real o comprobable.

Ahora sin la Copa, Chiqui Tapia enfrenta un duro escenario judicial

De acuerdo a la información, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron a Tapia en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York y le requirieron la entrega de sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

"Chiqui" Tapia y Leandro Petersen, jefe del marketing de la AFA y cercano al tesorero Toviggino, fueron llevados a un pequeño cuarto en las instalaciones del aeropuerto, donde funcionarios judiciales los anoticiaron sobre la situación.

En el grupo de dirigentes de la AFA que siguieron al equipo en Estados Unidos estaban Luciano Nakis, famoso por el episodio del "secanucas", Fernando Isla Casares y el sanjuanino Jorge Miadosqui.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia

En el aerpouerto, las autoridades, de acuerdo a la información, secuestraron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que regresó a Buenos Aires el lunes pasado a bordo del vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas.

Como consecuencia del procedimiento, el vuelo, cuyo despegue estaba previsto inicialmente para las 6, se retrasó y partió finalmente cerca de las 8.15.

En ese vuelo no viajaba Lionel Messi. El capitán del seleccionado argentino regresó al país un día después en su avión privado y se trasladó a su domicilio de Rosario junto a su familia.

La investigación por TourProdEnter

Según documentos judiciales a los que accedió el medio, a Tapia se le solicitó que aporte toda la información disponible sobre la firma TourProdEnter LLC incluidas comunicaciones con Toviggino, Lucero y Faroni.

Todos son investigados en un caso sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA., TourProdEnter LLC administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida. Opera como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión.

En este caso fue citado el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura.

La investigación está orientada a obtener información y documentación sobre movimientos de fondos a través de bancos y sociedades en EE.UU.

Clarín habia mancionado que en esta causa por presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero, la empresa recibió millones de dólares de sponsors como Adidas en sus cuentas en Miami, sin que hasta ahora aparezcan registrados en los balances.

La investigación está a cargo de tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Son Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y Berger tiene experiencia en causas de lavado de activos.

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“Chiqui” Tapia, junto al tesorero, Pablo Toviggino, firmó en 2021 el acuerdo con TourProdEnter LLC, que legalmente se encuentra a nombre de Érica Gillette, esposa de Faroni. Ese acuerdo le otorgaba un 30% de comisión por todos los ingresos generados en el exterior, como sponsors de la Selección argentina, derechos de televisión y partidos amistosos, más un 10% adicional por logística.

Mediante este esquema, la empresa llegó a administrar una recaudación total cercana a los 300 millones de dólares.

Según trascendió, Tapia y Faroni consolidaron un vínculo personal durante la pandemia, cuando el empresario teatral desemeñó el puesto de director titular de Aerolíneas Argentinas y coordinó la repatriación de deportistas. En octubre del año pasado, se supo que el presidente de la AFA extendió el contrato con la empresa de Faroni hasta diciembre de 2030.

Después del Mundial, las causas en Argentina

Para viajar a Estados Unidos, Tapia recibió una autorización de la Justicia para salir del país porque está procesado sin prisión preventiva en la causa que lo investiga por supuestas irregularidades tributarias. Estaba obligado a regresar antes del 21 de julio.

Tapia y Toviggino, están acusados por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes por más de 19.000 millones de pesos.

El procesamiento fue confirmado a fines de junio por la Cámara en lo Penal Económico. La sentencia, firmada por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, respaldó la investigacióndel juez federal Diego Amarante, quien contó 34 hechos de apropiación indebida de tributos y 17 hechos por desvío de recursos de la seguridad social.

La famosa mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino

Se suma la causa por la famosa mansión de Pilar. En esa investigación, la Cámara de Casación Penal fijó una audiencia para el próximo 12 de agosto. Las partes expondrán sus argumentos antes de que los jueces resuelvan sobre qué fuero debe llevar adelante el caso, si la justicia en lo Penal Económico o el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La Justicia investiga la compra de la popiedad de más de 10 hectáreas valuada en 17 millones de dólares, a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte pero que se le atribuye a Toviggino.

Faroni reapareció en Estados Unidos durante el partido de Argentina contra Inglaterra

El empresario teatral Javier Faroni fue visto en el Atlanta Stadium, de Estados Unidos, durante el encuentro que mantuvo la Selección argentina contra Inglaterra, por las semifinales de la Copa del Mundo, en medio del escándalo por presunto lavado de dinero y desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su empresa TourProdEnter.

Si bien asistió como parte de la cúpula y los negocios del fútbol camuflado entre el público, fue reconocido cerca del sector de la familia de los jugadores de la Selección, por parte de la prensa argentina e hinchas que también se encontraban en el estadio.

Faroni se encuentra bajo investigación, tanto por parte del FBI como por la Justicia argentina, quienes indagan a su empresa por administrar millones de dólares de la AFA en el exterior, y analizan si destinó fondos del fútbol argentino para adquirir el club italiano Perugia.

LT/ML