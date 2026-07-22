Dos chaqueños ocuparán cargos clave en la Justicia Federal tras la firma de Milei

El presidente Javier Milei formalizó este miércoles los nombramientos de María Virginia Ise y Patricio Sabadini en dos áreas centrales de la Justicia Federal con asiento en Chaco. Las designaciones fueron instrumentadas mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, luego de que el Senado aprobara los respectivos pliegos durante la sesión del jueves 16 de julio.

Ise pasará a desempeñarse como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, mientras que Sabadini fue nombrado fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia.

Ambos nombramientos formaron parte de una serie de 33 designaciones realizadas por el Gobierno nacional para cubrir cargos vacantes de jueces, fiscales, conjueces y representantes del Ministerio Público en distintas jurisdicciones del país.

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Ise llegará al tribunal de revisión federal

María Virginia Ise ocupará una de las vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones, órgano encargado de analizar los recursos presentados contra resoluciones dictadas por los juzgados federales de primera instancia. Su incorporación se produce en medio de los cambios que atraviesa el sistema judicial del Nordeste por la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal acusatorio en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Ise repasó su trayectoria profesional como abogada, docente y funcionaria judicial. También planteó la necesidad de que los tribunales utilicen un lenguaje más claro al comunicar sus decisiones. La nueva camarista consideró que las audiencias públicas constituyen una herramienta de “control democrático y transparencia” dentro del mecanismo de selección de magistrados.

Además, destacó su experiencia vinculada con el modelo acusatorio y con los juicios por jurados, antecedentes que consideró importantes frente a la nueva dinámica que tendrá la Justicia Federal en la región.

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Sabadini conducirá las investigaciones federales

Patricio Sabadini quedó confirmado como titular de la Unidad Fiscal Federal de Resistencia, cargo desde el cual tendrá la responsabilidad de impulsar y dirigir investigaciones vinculadas con delitos de competencia federal. Su candidatura fue la única del grupo de postulantes que recibió una observación ciudadana durante el tratamiento legislativo. Los planteos hicieron referencia a causas relacionadas con Emerenciano Sena y Marcela Acuña, una sanción disciplinaria previa, su situación patrimonial y una denuncia surgida de un conflicto familiar.

Al referirse al expediente relacionado con el programa Sueños Compartidos, sostuvo que la investigación se había iniciado antes de que asumiera funciones en la Fiscalía y negó haber tenido participación directa. “Durante mi gestión nunca pasó ese expediente por mis manos”, manifestó ante la Comisión de Acuerdos.

El fiscal diferenció esa investigación de otra causa por presunto lavado de activos vinculada con movimientos de dinero hacia el entorno de la familia Sena. Según explicó, en ese caso el Ministerio Público impulsó las actuaciones y requirió que el expediente fuera elevado a juicio.

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El impacto del sistema acusatorio en Chaco

Los nombramientos se producen en una etapa de reorganización de la Justicia Federal por la aplicación del nuevo modelo procesal en el Nordeste. Con el sistema acusatorio, los fiscales asumen la conducción de las investigaciones, definen las medidas probatorias y sostienen las acusaciones. Los jueces, en cambio, deben controlar la legalidad de los procedimientos y garantizar los derechos de las personas involucradas.

Dentro de esa estructura, Sabadini tendrá un rol directo en la investigación de delitos federales desde Resistencia. Ise integrará el tribunal que deberá revisar las decisiones adoptadas por los magistrados de instancias inferiores.

La publicación de los decretos cerró el procedimiento institucional que había comenzado con la propuesta del Poder Ejecutivo, continuó con las audiencias públicas y terminó con el acuerdo del Senado. El último paso será la realización de las correspondientes juras antes de que ambos puedan asumir formalmente sus nuevas responsabilidades.