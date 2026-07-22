Encuesta 2027: el peronismo supera por un punto a La Libertad Avanza y crecen los indecisos

Una encuesta ubica en intención de voto al peronismo un punto por encima de La Libertad Avanza (LLA), 25 a 24 por ciento, de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque el número de indecisos es muy alto, y se sitúa en un 22%, según un sondeo realizado por la Universidad de San Andrés.

El trabajo de campo, difundido por NA, se realizó entre el 3 y el 8 de julio sobre 1.000 casos en todo el país y con un margen de error de +/- 3,15%, en el que detrás de las dos primeras fuerzas aparecen el Frente de Izquierda y el PRO, ambos con el 4%; Provincias Unidas y la categoría "Otro", con el 3% cada uno; y la UCR, con 2%.

Capitanich: “Nunca hubo un gobierno tan cipayo como el de Milei y sus adláteres, entre los cuales está Zdero”

Qué dice la encuesta de la Universidad de San Andrés

Además de la fuerte paridad entre los dos principales espacios, el estudio también registró un importante nivel de indefinición: un 22% respondió que todavía no sabe a quién votaría, mientras que un 5% prefirió no contestar, un 4% anticipó que votaría en blanco y el 3% dijo que no concurriría a las urnas.

En el apartado sobre imagen de los dirigentes, Patricia Bullrich encabezó el ranking de valoración positiva con el 36%, seguida por Axel Kicillof (34%), Javier Milei (33%) y Myriam Bregman (33%), aunque el estudio señaló que los 24 dirigentes evaluados registraron balances de imagen negativos.

El relevamiento muestra además que el respaldo al oficialismo y a la principal fuerza opositora varía de acuerdo con la evaluación que hacen los encuestados de la gestión nacional.

Entre quienes aprueban al Gobierno, el 65% manifestó que votaría por La Libertad Avanza, mientras que entre quienes desaprueban la administración nacional el 39% optaría por el peronismo.

Arturo Pérez-Reverte contra la selección argentina: "Zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder"

Perfiles de los votantes

En cuanto a los perfiles de los votantes, La Libertad Avanza obtiene sus mejores desempeños entre los hombres, los sectores socioeconómicos altos y medios altos y las personas de entre 44 y 59 años.

El peronismo, por su parte, obtiene los niveles más altos de apoyo entre las mujeres, los sectores de menores ingresos y los mayores de 60 años.

El informe también evaluó el clima social y político del país y según sus resultados, el 30% de los consultados se manifestó satisfecho con la marcha general de la Argentina, mientras que la aprobación de la gestión nacional alcanzó el 34% y la desaprobación llegó al 62%.

Entre las principales preocupaciones de los argentinos se ubicó la falta de trabajo y la corrupción, ambas mencionadas por el 38% de los encuestados, seguidas por los bajos salarios (35%) y la pobreza (27%).

Respecto de la evolución del país, el 56% consideró que la situación empeoró durante el último año, frente a un 20% que sostuvo que mejoró, y de cara al futuro, el 27% confía en que el escenario económico y social será mejor.

Fuente: NA.