Rosario Central iniciará acciones legales por “agravio a la institución” tras el posteo viral de los jugadores de la Selección sin Messi

En las últimas horas, la comisión directiva de Rosario Central confirmó que iniciará acciones legales por “agravio a la institución” tras la publicación de un controvertido posteo viral en las cuentas oficiales de la Selección Argentina en el marco del Mundial 2026, en el cual se omitió de forma deliberada la imagen y figura de Lionel Messi, principal referente del grupo dirigido por Lionel Scaloni.

El impacto del posteo viral de la Selección sin Messi continúa creciendo en plataformas como X (Twitter), Instagram y TikTok, donde el hashtag con el nombre del club y del astro rosarino se mantiene entre las principales tendencias nacionales.

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La medida del club de Arroyito no tardó en resonar con fuerza en el ámbito deportivo e institucional, elevando la discusión sobre la gestión de contenidos en plataformas digitales, los derechos de imagen y el respeto institucional en el ámbito deportivo profesional.

Cuestionamientos de los propios hinchas canallas hacia el club Rosario Central

La comisión directiva del club canalla reaccionó con dureza ante una publicación oficial en redes sociales que omitió al astro rosarino, desatando una fuerte polémica entre los hinchas del fútbol argentino.

En un principio, la publicación pareció un descuido de edición o un error del equipo de comunicación. Sin embargo, escaló rápidamente cuando desde diversos sectores interpretaron la gráfica de los jugadores de la Selección Argentina en el partido ante Jordania por el Mundial 2026 como un mensaje tendencioso hacia la ciudad de Rosario y principalmente hacia Newell’s, clásico rival y club del cual se declaró hincha el capitán argentino.

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La postura de Rosario Central y las acciones legales en curso

A través de un comunicado preliminar y las declaraciones de sus representantes legales, el club Rosario Central argumentó que la omisión y el posterior abordaje del posteo afectan de manera indirecta el patrimonio intangible, la imagen pública y la representatividad de la ciudad en el contexto del fútbol argentino.

Desde el seno de la dirigencia del Canalla replicaron los cuestionamientos vertidos a través de las distintas redes sociales y enfatizaron: “No podemos permitir que se menoscabe el honor ni la relevancia histórica de las instituciones de nuestra ciudad. El posteo no solo generó confusión, sino un claro agravio a la institución y a la comunidad futbolística rosarina en su conjunto”.

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Entre las medidas judiciales y administrativas que evalúa el departamento legal de la institución se destacan:

-Intimación formal, carta documento y rectificación inmediata del material gráfico en los canales oficiales

- Presentación ante los organismos rectores: denuncia por conducta antideportiva e irresponsabilidad institucional en la gestión de la comunicación oficial

- Demanda por daños de imagen: evaluación de perjuicios morales y simbólicos ocasionados a la identidad futbolística de la región

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Por el momento, las autoridades a cargo de las plataformas oficiales del seleccionado no han emitido un descargo formal, mientras la dirigencia auriazul alista los escritos que presentará en los tribunales en las próximas horas.

PM/MSS