Empresario pyme a Daza: "No hay brotes verdes, no hay plata en la calle y la actividad está completamente parada"

El empresario pyme Aldo Lo Russo respondió a los dichos del viceministro de Economía José Luis Daza al sostener que “no hay plata en la calle, no se ve un brote verde y la actividad está completamente parada”.

"Ya están los brotes verdes", aseguró Daza en declaraciones a Radio Mitre utilizando la misma frase usada durante la gestión de Mauricio Macri para celebrar la decisión de la calificadora Moody’s de mejorar la nota de la deuda argentina. Aunque el funcionario libertario recordó que se mostró crítico de la política fiscal del exmandatario.

“Acabo de cortar con un cliente también de ideas liberales y que me dice ´es la primera vez que voy a un cliente a buscar 400 mil pesos, y me traigo 200 mil”, ejemplificó en declaraciones al canal de streaming “Ahora Play”.

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“No hay plata”

“No hay plata en la calle. Yo trato con un cliente en Estados Unidos y con un cliente que vende en Mar del Plata a pequeños comercios de Mar del Plata”, agregó.

“La actividad está completamente parada, no se ve un brote verde. A veces me parece que estas cosas son de muy mal gusto visto desde la perspectiva de aquellos que trabajan sean de la ideología que sean, porque no lo está viendo la calle”, remarcó Lo Russo.

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Los casos de Metalfor y Sancor

Y luego completó: José Luis marca algunos lugares de la metalmecánica donde supuestamente estaríamos empezando a crecer. Bueno acaba de cerrar en crisis Metalfor y está relacionada a la producción agropecuaria”

Además recordó que Metalfor es “una fábrica que invirtió mucho durante muchos años, trajo tecnología, puso tecnología en fumigación”.

“Hoy está muerta”, aseveró el empresario pyme sobre la empresa cordobesa que despidió a 35 empleados de su planta de Noetinger en medio del partido Argentina-Egipto por el Mundial 2026.

También se refirió al caso de Sancor en el sector lechero. “Quebrado. Distintas acciones que hubo sobre Sancor pero también Verónica y un montón de empresas lácteas chicas porque la mayoría se dedica al mercado interno”, cerró Lo Russo.