Ruta 11: alertan por cinco nuevos peajes entre Chaco y Santa Fe y fuertes subas tarifarias

La nueva concesión de rutas nacionales podría modificar de manera significativa el tránsito por la ruta nacional 11, uno de los principales corredores utilizados para conectar Chaco con Santa Fe. Organizaciones de usuarios viales advierten que el proyecto incorporaría más estaciones de cobro y aumentaría considerablemente el costo de circular.

Según estimaciones del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), en un tramo de aproximadamente 500 kilómetros entre ambas provincias funcionarían cinco puestos de peaje. Al mismo tiempo, las tarifas podrían duplicarse o incluso triplicarse respecto de los valores actuales.

El principal cuestionamiento es que los contratos contemplarían tareas como corte de pasto, señalización y reparación de baches, pero no incluirían la construcción de autovías, autopistas o calzadas separadas. Para la organización, esa ausencia mantendrá uno de los mayores riesgos del corredor: los choques frontales.

En diálogo con Radio Libertad, el coordinador de CONADUV, Ricardo Lasca, sostuvo que el esquema representa un gasto adicional sin una mejora estructural de la seguridad. “En la ruta 11, que seguramente les preocupa a ustedes, en unos 500 kilómetros entre Chaco y Santa Fe habrá cinco estaciones de cobro. Es un disparate total”, afirmó.

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Cuestionan el cobro sin nuevas obras

Lasca consideró que el mecanismo no debería ser definido como un peaje tradicional, ya que los usuarios pagarían por circular sobre rutas construidas previamente con recursos públicos y sin contar con un camino alternativo gratuito.

“Esto no es peaje. Es un impuesto al tránsito”, aseguró. Según explicó, una tarifa vial debería comenzar a cobrarse después de que una empresa realice una inversión importante, finalice una nueva infraestructura y busque recuperar el capital con una rentabilidad razonable.

El referente también advirtió que la medida no afectará únicamente a automovilistas y transportistas. Los costos abonados por los camiones suelen incorporarse al precio final de los productos, por lo que el incremento podría trasladarse a los alimentos, bienes y servicios consumidos en las provincias.

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Preocupación por la seguridad en la ruta 11

Desde CONADUV remarcaron que el corredor requiere obras de mayor envergadura para reducir los siniestros graves. Lasca recordó que durante décadas se cobraron peajes sin transformar la ruta 11 en una autovía y mencionó como antecedente la tragedia de los estudiantes del colegio Ecos, ocurrida en 2006.

“Se pagó peaje durante más de 20 años y no se hizo una autovía. Esa tragedia se podría haber evitado porque no habría existido un choque frontal”, planteó.

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El dirigente calificó al nuevo modelo como una repetición del sistema aplicado desde la década de 1990 y reclamó un organismo regulador que controle las concesiones y garantice la participación de los usuarios. También cuestionó una eventual transferencia de rutas a las provincias sin los fondos necesarios para sostenerlas.

Para Lasca, la discusión excede el valor de cada cabina: involucra la seguridad vial, el costo logístico y la competitividad de las economías regionales, especialmente en provincias como Chaco, donde gran parte de la producción depende del transporte terrestre.