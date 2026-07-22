Piko Frank reunió a 50 mil personas en la Bienal y convirtió “Ji ji ji” en un pogo folclórico

Ni las bajas temperaturas ni la persistente llovizna lograron frenar la celebración. Piko Frank reunió a unas 50 mil personas frente al escenario principal de la Bienal Internacional de Escultura 2026, en Resistencia, y encabezó un espectáculo atravesado por el chamamé, la chacarera, la identidad chaqueña y un inesperado cruce con el rock nacional.

Con el acordeón al pecho, el artista nacido en Juan José Castelli convirtió su primera presentación en la Bienal en una reivindicación de la cultura de El Impenetrable, ante una multitud que permaneció en el predio para bailar y cantar pese a las condiciones climáticas. “Nuestra música es intrínseca de los pueblos. Es la esencia de nuestro Chaco Impenetrable que brota de entre los dedos callosos de algún viejo acordeonista”, expresó durante el recital.

Conocido como el “Orgullo de Castelli”, Frank resumió su identidad artística con una proclama que despertó una de las primeras grandes ovaciones de la noche. “Señores, yo soy de Chaco, soy copla, soy chacarera. Yo soy del Impenetrable, soy acordeón verdulera”, manifestó desde el escenario.

Tras el éxito de la Feria del Libro, Lourdes Sánchez proyecta la Fiesta del Chamamé 2027 y el Taragüí Rock

La respuesta fue inmediata. Miles de personas levantaron los brazos, bailaron y acompañaron cada canción, mientras el músico arengaba: “¡Que se entere todo Resistencia que está de fiesta!”.

El cantante también hizo referencia al frío y a la lluvia que marcaron buena parte de la jornada, aunque aseguró que ninguna de esas condiciones podía opacar el encuentro con el público. “Acá no importa la llovizna, no importa el frío. Venimos a enchamigarnos, a pasar de la mejor manera”, afirmó.

El folklore en manos de las nuevas generaciones

La presentación también reservó un espacio para los jóvenes artistas que comienzan a abrirse camino dentro de la música y la danza regional. Piko Frank invitó al escenario a bailarines de entre 9 y 12 años, además de compartir canciones con El Chaqueñito y los gemelos Dylan y Kevin, en uno de los momentos más emotivos del espectáculo.

“Hoy lo digo siendo gurí, con respeto y con coraje, que el chamamé es mi bandera y lo defiendo a mi linaje”, se escuchó durante uno de los pasajes celebrados por el público. La participación de los niños y adolescentes funcionó como una muestra de la continuidad del chamamé y del folklore entre las nuevas generaciones, uno de los ejes que el músico buscó destacar durante su paso por la Bienal.

Plan de infraestructura escolar: cómo se preparan las escuelas para la segunda mitad del año y el impacto de El Niño

“Ji ji ji”, del rock nacional al folclóre

La mayor sorpresa llegó sobre el cierre. Frank abandonó momentáneamente el repertorio tradicional y anticipó que interpretaría algo “fuera de lo normal”, aunque profundamente argentino. Con la participación del cantante Juan Fernando Castillo, el violín y el acordeón comenzaron a reproducir la melodía de “Ji ji ji”, uno de los clásicos más reconocidos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La multitud reconoció la canción desde los primeros acordes y acompañó la reinterpretación con saltos, cantos y un gigantesco pogo chamamecero frente al escenario principal.

La versión permitió unir dos universos aparentemente distantes: la potencia del rock ricotero y los sonidos tradicionales del litoral. El resultado fue uno de los momentos más comentados y celebrados de la jornada.

Una vidriera para la cultura de El Impenetrable

Antes de despedirse, Piko Frank destacó la posibilidad de presentarse ante visitantes provenientes de distintos puntos del país y del extranjero. “Es la primera vez que venimos a este festival lleno de cultura y tradiciones, dándole identidad ya a un nivel provincial, nacional e internacional”, sostuvo.

Sueldos de julio en Chaco: cuándo cobran jubilados, pensionados y trabajadores activos

Además, remarcó la importancia de mostrar las expresiones culturales del interior chaqueño en uno de los acontecimientos artísticos más importantes de la provincia. “Es un privilegio venir del Impenetrable y que la gente que vino de otras ciudades y países se interiorice sobre lo que pasa aquí en el Chaco”, expresó.

Con unas 50 mil personas bailando bajo la llovizna, Piko Frank protagonizó uno de los cierres más convocantes de la Bienal 2026 y confirmó el crecimiento de una propuesta que lleva el chamamé, las historias del monte y la identidad de El Impenetrable a escenarios cada vez más importantes.