Plan de infraestructura escolar: cómo se preparan las escuelas para la segunda mitad del año y el impacto de El Niño

El plan de acondicionamiento de los edificios públicos de la provincia atraviesa su etapa decisiva durante el receso escolar. El Ministerio de Educación de Corrientes avanza con un operativo de refacción y mantenimiento en 892 establecimientos educativos de todo el territorio provincial, con el objetivo de garantizar el dictado regular de clases en condiciones edilicias óptimas a partir del inicio del segundo cuatrimestre.

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El subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, brindó detalles del cronograma de intervenciones asignado a las empresas contratistas y confirmó que las obras alcanzaron la mitad de su desarrollo previsto, estimándose su conclusión para los últimos días del receso.

Frente a los pronósticos meteorológicos previstos para la segunda mitad del año, las cuadrillas enfocaron las tareas en la prevención estructural. "Los trabajos abarcan no solamente limpieza general, sino la limpieza profunda de canaletas y la desobstrucción de caños de desagües pluviales para asegurarnos de no tener efectos nocivos por las lluvias y tormentas que se esperan en el segundo semestre debido al fenómeno de El Niño", precisó el funcionario.

El debate por los aires acondicionados y la capacidad eléctrica

En relación con el confort térmico dentro de los establecimientos y la demanda de refrigeración durante los meses de altas temperaturas, Breard detalló la postura técnica de la cartera educativa respecto a los equipos de aire acondicionado.

Explicó que la provincia no promueve la compra directa masiva de estos aparatos por sus costos de mantenimiento, aunque articula con las comunidades educativas su posterior instalación técnica.

"Si las cooperadoras escolares se organizan y compran equipos nuevos, nosotros se los colocamos de forma gratuita porque pasan a formar parte del patrimonio provincial, pero también aseguramos que las escuelas tengan la capacidad de distribución de energía eléctrica interna adecuada", fundamentó a Radioactividad.

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A modo de ejemplo sobre la demanda energética, el funcionario citó el caso del Colegio San Martín (Nacional) de la capital provincial, donde la operatividad simultánea de casi 100 equipos de climatización requirió la construcción de una subestación eléctrica interna para evitar colapsos en la red e incendios por sobrecarga. Debido a esta complejidad, los nuevos proyectos de arquitectura escolar priorizan diseños bioclimáticos con techos aislados y ventilación cruzada.

Seguridad y obras proyectadas con Nación

De forma paralela al mantenimiento edilicio, la cartera coordinó con la fuerza de seguridad provincial un esquema especial de vigilancia en los predios escolares durante las dos semanas de receso, logrando una reducción drástica en los índices de hurtos y actos de vandalismo contra la propiedad pública.

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Finalmente, de cara al segundo semestre, Breard anticipó que la gestión provincial se centrará en destrabar el financiamiento para completar un paquete de 40 obras escolares comprometidas en conjunto con el Gobierno nacional. A partir de agosto se gestionarán las partidas presupuestarias correspondientes para asegurar que la totalidad de las construcciones queden concluidas durante el próximo año.