Tras el éxito de la Feria del Libro, Lourdes Sánchez proyecta la Fiesta del Chamamé 2027 y el Taragüí Rock

Con el impulso que dejó el balance de la Feria Provincial del Libro, la agenda cultural de la provincia no detiene su marcha y ya apunta a los grandes compromisos del calendario del segundo semestre y del próximo verano. La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, confirmó el inicio formal de las gestiones operativas para la diagramación de la Fiesta Nacional del Chamamé 2027 y adelantó la intención del Ejecutivo provincial de concretar una nueva edición del festival Taragüí Rock.

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Respecto a la máxima celebración de la música tradicional, la funcionaria remarcó la importancia de contar con un margen temporal amplio de planificación. “El año pasado me tocó asumir muy sobre la fecha; ahora tenemos tiempo y creemos que un evento de esta magnitud merece planificarse con mucha anticipación. Este miércoles ya mantendré la primera reunión organizativa”, precisó.

Uno de los ejes centrales del proyecto pasa por optimizar las instalaciones del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola para maximizar la capacidad de espectadores. "Queremos pensar con tiempo cómo mejorar el espacio para que haya más público dentro del predio y también analizar qué alternativas podemos ofrecer en el exterior", adelantó Lourdes Sánchez.

Sobre el perfil de la grilla artística, sostuvo que se buscará replicar el esquema dinámico de la última fiesta: "Me gustó el formato con muchos artistas por noche porque permite que nadie tenga que subir al escenario demasiado tarde. Habrá figuras nacionales e internacionales, pero con un lugar central para nuestros músicos correntinos".

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El regreso del Taragüí Rock, la Bienal del Chaco y el presente del Teatro Vera

Consultada sobre la continuidad de otras marcas registradas de la cultura joven en la provincia, la titular del organismo oficial ratificó la decisión política de llevar adelante el histórico festival de rock, aunque prefirió mantener en reserva las fechas probables y el predio de realización.

“Lo único que puedo adelantar es que vamos a hacer todo lo posible para que se realice. Es un evento que tiene que volver a tomar fuerza como lo fue en otros años”, aseveró.

En el plano de la integración cultural con las provincias del Nordeste (NEA), Sánchez confirmó que la Orquesta Folclórica de Corrientes representará a la provincia en la Bienal Internacional de Esculturas del Chaco, destacando el excelente vínculo institucional entre ambas gestiones provinciales.

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Por último, la funcionaria celebró la respuesta del público ante la grilla de espectáculos del Teatro Oficial Juan de Vera, que mantiene una intensa actividad desde su reapertura.

"El Teatro Vera desborda de arte, cultura y talento. Durante estas vacaciones de invierno estamos con talleres para niños y espectáculos de títeres que reunieron a más de 200 chicos solo en la zona del hall. Esa respuesta del público es la que permite que lleguen propuestas internacionales y que nuestros artistas locales tengan un escenario de excelencia", concluyó.