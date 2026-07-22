Corrientes advierte por el desfinanciamiento de Nación en salud y proyecta una nueva fábrica de medicamentos

El sistema de salud pública de la provincia enfrenta una encrucijada financiera crítica debido al desfasaje de las partidas enviadas por el Gobierno nacional. El ministro de Salud de Corrientes, Emilio Lanari, alertó sobre el colapso del programa Incluir Salud —destinado a beneficiarios de pensiones no contributivas— producto de un congelamiento presupuestario que se mantiene inalterado desde mediados de 2022, obligando a las arcas provinciales a absorber los costos de insumos de alta complejidad.

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El titular de la cartera sanitaria precisó que la Nación liquida actualmente un monto aproximado de $1.200 por usuario entre cápita y extracápita. Esta partida debe cubrir prótesis, marcapasos, cirugías, bolsas de colostomía, tratamientos oncológicos y sesiones de diálisis.

"La cápita que están pagando por cada uno de esos usuarios se ha quedado fija desde marzo-junio del año 2022", enfatizó Lanari, quien estimó que, para compensar el proceso inflacionario acumulado, la asignación requeriría una actualización del 10.000 %, situando una cifra operativa real cercana a los $18.000 por paciente.

Ante la falta de respuesta central, la provincia asumió el financiamiento directo de prestaciones críticas, como el tratamiento ininterrumpido de 130 pacientes dializados. A este desfasaje económico se suman las trabas burocráticas en las auditorías y licitaciones nacionales, que demoran hasta tres meses en autorizar remedios.

"Impacta directamente en un paciente oncológico o reumatológico que está necesitando medicación en forma urgente", cuestionó el ministro. Frente a este panorama, los ministros de Salud de la región firmaron un documento conjunto para exigir un reajuste urgente del valor cápita y mayor celeridad en las compras colectivas.

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Soberanía farmacéutica: Plamecor y la nueva planta de Santa Catalina

La crisis del sistema se agudizó tras el desmantelamiento progresivo del programa nacional Remediar. Según detalló Lanari, los botiquines enviados a los centros de atención primaria sufrieron una reducción drástica: pasaron de contener 300 medicamentos a solo 65, reduciéndose luego a 22, con la proyección oficial de limitar el envío a menos de 10 fármacos exclusivamente cardiovasculares.

Como respuesta de contención, la gestión provincial trazó un plan de soberanía sanitaria sostenido en la Planta de Medicamentos de Corrientes (Plamecor). "Tenemos la ventaja de tener Plamecor, lo que nos permite reemplazar gran parte de los medicamentos que venían en el Plan Remediar con productos elaborados en la provincia", destacó el funcionario.

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A largo plazo, el Ejecutivo provincial avanza en la readecuación del proyecto ejecutivo para construir una nueva fábrica industrial de fármacos en el predio de Santa Catalina, en la capital provincial. "Creemos que, tal como viene la situación política nacional, tenemos que fabricar nuestros propios medicamentos; es una de las prioridades que presentará el gobernador", adelantó el titular de Salud.

El nuevo complejo farmacéutico estará abocado a la elaboración de medicamentos de administración oral para la Atención Primaria de la Salud (APS), tanto en comprimidos para adultos como en formulaciones pediátricas en jarabes y gotas.

La línea de producción priorizará antiparasitarios, analgésicos, antibióticos, antihipertensivos y tratamientos antiepilépticos, descartando en una primera fase la confección de insumos inyectables o parenterales.