Autovía Ruta 12: dónde está el nuevo retorno en la zona sur de Corrientes por el avance de las obras

En el marco del plan de obras de duplicación de calzada y construcción de colectoras sobre la Ruta Nacional 12, el esquema de tránsito en el acceso sur a la ciudad de Corrientes registró una modificación operativa clave. Las autoridades a cargo de la infraestructura vial informaron que el retorno ubicado históricamente en las proximidades de la calle Tupac Amaru fue reubicado aproximadamente 400 metros hacia el sur, en las inmediaciones del viaducto sobre el arroyo Pirayuí.

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El nuevo punto habilitado para el cambio de sentido se encuentra localizado frente a la estación de servicio Axion, en el sector donde la calle Cuba conecta con la colectora izquierda del corredor. De este modo, los únicos dos puntos autorizados para efectuar giros y maniobras de retorno en el tramo que se extiende desde el puente Pirayuí hasta la rotonda de la avenida Independencia son la nueva dádiva frente a la estación de servicio y la propia rotonda principal.

Desde la supervisión técnica explicaron que la reestructuración responde a la dinámica propia del avance de las máquinas en la traza principal y tiene como objetivo garantizar la continuidad de las tareas de pavimentación sin interrumpir el flujo vehicular de ingreso y egreso a la ciudad.

Colectoras de sentido único y pautas de seguridad

Frente a esta modificación, las autoridades recordaron a los automovilistas y transportistas que las calles colectoras de la Ruta Nacional 12 funcionan bajo la modalidad de sentido único de circulación.

Por este motivo, remarcaron la prohibición absoluta de realizar giros en U o maniobras de contramano sobre sectores no señalizados, acciones que incrementan de forma crítica el riesgo de accidentes viales.

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Para evitar incidentes durante el desarrollo de los trabajos, se difundió una serie de recomendaciones para quienes transiten por la zona sur de Corrientes:

Límites de velocidad: Respetar la máxima de 20 km/h en las zonas de desvío y de 40 km/h a lo largo de todo el tramo en obra.

Maniobras prohibidas: No realizar adelantamientos ni sobrepasos entre colectora y calzada central dentro del perímetro demarcado.

Uso exclusivo de retornos: Efectuar los cambios de sentido únicamente en el punto habilitado frente al arroyo Pirayuí o en la rotonda de la avenida Independencia.

Las autoridades solicitaron extremar la precaución al conducir, prestar atención a la cartelería transitoria y contemplar demoras adicionales en los tiempos de traslado durante las horas pico.