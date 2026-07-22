Impacto en las provincias: Passalacqua dispuso la reducción y fusión de ministerios en Misiones

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, oficializó una reestructuración del gabinete provincial centrada en la reducción y fusión de ministerios y secretarías de Estado, según informó el Gobierno de Misiones.

La medida elimina los ministerios de Energía, Cambio Climático y Agricultura Familiar, cuyas funciones pasarán a desarrollarse dentro de otras carteras del Poder Ejecutivo. Además comprende cambios en la conducción de organismos y empresas estatales, bajo la premisa de que la eficiencia del Estado demanda unificar áreas con directa correlación técnica y territorial.

Capitanich: “Nunca hubo un gobierno tan cipayo como el de Milei y sus adláteres, entre los cuales está Zdero”

Fusión y reducción de ministerios

En este marco, la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar pasará a funcionar como subsecretaría dentro de la órbita del Ministerio del Agro y la Producción. Asimismo, esa cartera asumirá la dependencia funcional de las firmas de participación estatal Biofábrica Misiones S.A. y Misio-Pharma S.E.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos absorberá a las actuales Secretarías de Estado de Energía y de Cambio Climático, que pasarán a funcionar como subsecretarías.

En tanto, en Energía de Misiones se convocó a una asamblea extraordinaria para renovar el directorio. Julio César Barreto fue designado presidente junto a José Luis Garay como director en reemplazo a Virginia Kluka y Emiliano Ciz. Asimismo, Hugo José Amable pasará a ser vicepresidente.

En la Dirección General de Arquitectura, el gobernador dejó sin efecto las designaciones de Sergio Daniel Bresiski y Magalí Cabrera. En su reemplazo, designó al arquitecto Juan Carlos Balsari como director de Infraestructura, quien además quedará a cargo de la Dirección General de Arquitectura para garantizar el funcionamiento operativo del organismo.

También se oficializó el cambio de conducción en la Dirección Provincial de Rentas (ATM), donde el contador público Héctor Rubén Chesani fue designado como nuevo titular del organismo en reemplazo de la contadora Eva María Belén Gregori.

Encuesta 2027: el peronismo supera por un punto a La Libertad Avanza y crecen los indecisos

Dos intendentes al gabinete

La reestructuración también incorpora al gabinete provincial a dos intendentes, en línea con lo ocurrido previamente con Carlos Sartori, actual ministro Coordinador de Gabinete. De esta manera, el gobernador reafirma su visión de trabajo conjunto entre los municipios y el Gobierno provincial, sumando a la gestión a dirigentes con experiencia en la administración local.

Julio César Barreto, intendente de Montecarlo durante tres períodos y exdiputado provincial, asumirá la presidencia de Energía de Misiones. Su trayectoria está vinculada al sector dado que fue consejero de la Cooperativa Eléctrica de Montecarlo a principios del 2000. Además cuenta con experiencia en la gestión de grandes obras de infraestructura, con una mirada social y de eficiencia presupuestaria.

En tanto, el médico e intendente de San Javier, Matías Vilchez, será el nuevo ministro de Acción Cooperativa en reemplazo de Liliana Rodríguez. Cuenta con experiencia en gestión municipal y un perfil social, de gestor y desarrollista, con una trayectoria vinculada a políticas de salud, infraestructura y desarrollo local.

Fuente: NA