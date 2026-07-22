Oscar González designó nuevo codefensor penal y letrado civil a días del juicio por la tragedia de las Altas Cumbres

Oscar González movió piezas en su estrategia legal apenas antes de que concluyera la feria judicial de julio, a menos de dos semanas del inicio del juicio oral que lo tiene como acusado por la tragedia vial de las Altas Cumbres. El exlegislador provincial confirmó tres cambios simultáneos entre sus representantes, que regirán tanto en la causa penal como en la acción civil derivada del hecho.

El primer movimiento consistió en la revocación de la designación de Pedro Eugenio Despouy Santoro, quien había ejercido la defensa técnica de González durante el trámite de la probation que la Justicia de Villa Dolores terminó por rechazar. Ese rechazo obligó al exfuncionario a encarar el debate oral sin la salida alternativa que en su momento había intentado.

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En simultáneo, González incorporó a Eduardo Caeiro como nuevo codefensor en la causa penal, en apoyo a Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, quien continúa como su abogado principal. Ambos letrados asumirán la defensa técnica durante el juicio oral que comienza el lunes 3 de agosto en la Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores.

Caeiro había ganado notoriedad pública meses atrás por una causa ajena a este expediente. El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier lo imputó en abril de este año por la presunta filtración de preguntas de un examen interno a cuatro empleadas judiciales, hecho por el cual renunció a su cargo de defensor oficial. La Cámara de Acusación de Córdoba lo sobreseyó "total y definitivamente" en octubre.

Como tercer movimiento, González designó a Gastón Bazán como letrado patrocinante para la acción civil, instancia que deberá afrontar una vez resuelta la causa penal. Bazán mantiene un vínculo previo con el exlegislador, dado que acompañó de distintas formas los planteos judiciales desde el inicio del proceso en su contra.

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Los tres cambios quedaron formalizados antes de que arranque un debate de fuerte repercusión pública, que juzgará a González por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. La causa investiga el choque frontal ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, que provocó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y dejó graves secuelas en dos adolescentes.

El juicio, que iniciará formalmente el 3 de agosto, estará a cargo del juez Santiago Camogli como tribunal unipersonal, sin jurado popular. La acusación continuará en manos de la fiscal Analía Gallaratto, mientras la querella busca reformular la calificación legal hacia homicidio simple por dolo eventual, un cambio que podría derivar en prisión efectiva para el exlegislador.