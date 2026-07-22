Seguridad vial en Córdoba: “El 90% de las muertes en el tránsito se deben al factor humano”

La seguridad vial continúa siendo una de las principales deudas pendientes en Argentina, pese a los distintos planes, controles y modificaciones normativas implementadas durante las últimas décadas. Si bien las estadísticas muestran una reducción de las muertes por siniestros viales, especialistas advierten que los avances son insuficientes y que las políticas actuales no lograron generar un cambio sostenido en la conducta de los conductores.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial, Horacio Botta Bernaus, planteó que el debate debería centrarse en revisar qué medidas funcionaron y cuáles no dieron los resultados esperados. “La pregunta sería qué hemos hecho para que no tengamos los datos que tenemos”, señaló.

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El especialista tomó como referencia un informe internacional presentado en el marco de Naciones Unidas, que indica que entre 1990 y 2025 las muertes por siniestros viales disminuyeron un 30% a nivel mundial. Sin embargo, advirtió que la reducción no fue uniforme entre los países y consideró que, en muchos casos, las políticas implementadas no lograron el impacto esperado. “En 36 años bajar un 30% parece importante, pero no aclara que en realidad es en algunos países y otros han bajado mucho menos”, explicó.

Para Botta Bernaus, uno de los principales problemas de las políticas actuales es que no incorporan con suficiente fuerza la capacitación y formación de los usuarios del tránsito. Según sostuvo, la mayoría de los siniestros están vinculados al comportamiento humano. “El 90% de las muertes son causas del factor humano. La única solución es la educación”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que los planes de seguridad vial se concentren principalmente en mejorar infraestructura, vehículos, leyes y sanciones, sin darle el mismo peso a la formación de los conductores. “Los ejes de Naciones Unidas están muy bien, pero falta para mí el eje clave, que es la formación del recurso humano”, sostuvo.

El abogado también remarcó que las leyes argentinas requieren una actualización y planteó que el endurecimiento de las sanciones no es suficiente para modificar las conductas. “No buscamos responsables, buscamos las causas. Cuando vos buscas las causas, ahí sos realmente anticipatorio”, explicó.

Críticas al sistema de controles

El abogado también se refirió al funcionamiento de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y cuestionó que no exista un análisis profundo sobre su efectividad desde su implementación. Según indicó, “la inspección técnica vehicular tenía un objetivo muy claro: detectar con anticipación fallas que a veces no se manifiestan en el andar diario del vehículo. El problema es que nadie está discutiendo si desde que se implementó dio el efecto esperado”, sostuvo.

El especialista mencionó datos sobre la cantidad de vehículos que realizan la revisión y sostuvo que, si el porcentaje de cumplimiento es bajo, debería abrirse una discusión sobre qué aspectos del sistema deben modificarse. “Si sólo pasa ese porcentaje, tendríamos que discutir qué está mal”, señaló.

Una seguridad vial alejada de la sociedad

Botta Bernaus señaló que, con el paso del tiempo, la seguridad vial dejó de ser percibida como uno de los principales problemas sociales, desplazada por otras urgencias. “La seguridad vial no aparece como un problema ni siquiera en la sociedad. Ese tema ha desaparecido porque hay cosas más urgentes”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que muchas decisiones vinculadas al tránsito se toman sin dimensionar las consecuencias. Como ejemplo, mencionó los procesos para obtener licencias de conducir. “El padre quiere que su hijo rinda rápido el examen, que no le hagan perder tiempo, sin darse cuenta de que le estás dando una habilitación para manejar algo por lo cual en la provincia murieron más de 170 personas y la mayoría son jóvenes”, explicó.

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Otro de los puntos cuestionados por el especialista fue la utilización de estadísticas y observatorios viales. Si bien destacó la importancia de contar con información. “Puedo tener muchos datos, cuántos se mueren en una esquina, en una ruta, en moto o en auto, pero tengo que tener alguien que lea cómo transformo esos datos en medidas concretas para que cambien la realidad”, explicó.

Ejemplo de otros países

Finalmente, el especialista destacó que Argentina debe analizar experiencias internacionales, pero adaptarlas a su propia realidad. Como ejemplo mencionó el caso de España, "el mérito más grande no fue solamente el carnet por puntos, sino que nadie piensa tramitar una licencia sin pasar por un proceso de formación profesional, teórico, práctico y con situaciones imprevistas”, explicó.

Sin embargo, advirtió que no se pueden copiar modelos sin considerar las diferencias entre países. “No es lo mismo un país que tiene tres mil kilómetros de ruta que nosotros, que tenemos 45 mil. Tenemos que ver lo que se hace, pensarlo, entenderlo y adaptarlo a lo nuestro”, concluyó.