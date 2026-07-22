A días de sus shows en Buenos Aires, Rosalía se sumó a la lista de artistas repudiados por los argentinos

La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 no solo dejó repercusiones deportivas. Durante los últimos días se multiplicaron en redes sociales publicaciones, videos y mensajes que cuestionaron al seleccionado y al país con acusaciones de racismo, supuestos favoritismos arbitrales y otros contenidos que rápidamente se viralizaron a nivel internacional.

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La discusión comenzó a tomar fuerza durante el torneo, cuando distintas cuentas con millones de seguidores comenzaron a compartir contenidos contra Argentina. A partir de allí, el debate trascendió el fútbol y sumó la participación de actores, músicos, influencers y dirigentes políticos que realizaron publicaciones o interactuaron con mensajes que reforzaban esa narrativa. Entre los argumentos que más circularon aparecieron acusaciones de racismo, supuestos beneficios arbitrales otorgados por la FIFA y cuestionamientos a la identidad argentina.

El caso Rosalía

Uno de los episodios que mayor repercusión generó fue el protagonizado por la cantante española Rosalía, a pocos días de iniciar una serie de presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista compartió en TikTok un video publicado por Mia Khalifa celebrando el triunfo de España, acompañado por la canción "La Perla", perteneciente a su último álbum "LUX". Sin embargo, el foco de la polémica estuvo en la frase que acompañaba la publicación: "cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas".

La expresión "perla" tiene en España un uso coloquial e irónico para referirse a una persona que se destaca por comportamientos negativos o problemáticos. Además, "La Perla" es una de las canciones mas escuchadas de su ultimo álbum, en la que utiliza ese término para describir a hombres con actitudes tóxicas, arrogantes o conflictivas. Por ese motivo, numerosos usuarios interpretaron que el mensaje estaba dirigido de forma despectiva hacia los argentinos, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales.

Tras la polémica, Rosalía eliminó la publicación de sus redes sociales, aunque el gesto no alcanzó para frenar el malestar entre parte del público argentino. En las horas siguientes comenzaron a multiplicarse en X, TikTok e Instagram los mensajes de fanáticos que anunciaban la devolución o reventa de las entradas que ya habían adquirido para sus cuatro recitales programados en Buenos Aires. Otros usuarios impulsaron campañas para cancelar los shows o pidieron explicaciones públicas a la artista.

Artistas "cancelados" en Argentina

La reacción contra Argentina no se limitó a Rosalía. En los últimos días, distintos artistas, actores, intelectuales y dirigentes políticos realizaron publicaciones o manifestaron opiniones que fueron interpretadas como parte de una creciente campaña de críticas hacia el país y la Selección tras la final del Mundial.

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Entre ellos aparece el actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien compartió una publicación que instaba a no apoyar al seleccionado argentino y calificaba al país como "uno de los más racistas del mundo". Su mensaje se viralizó rápidamente y fue uno de los más comentados en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la falta de fundamentos para sostener esa afirmación.

También quedó bajo cuestionamiento Niall Horan, exintegrante de One Direction, luego de darle "me gusta" a una publicación con una referencia a las Islas Malvinas durante los días posteriores a la final. El músico aseguró más tarde que se trató de un error involuntario, aunque sus disculpas no lograron desactivar la polémica entre sus seguidores argentinos. En tanto, la cantante Patti Smith también fue blanco de críticas tras publicar una historia en Instagram celebrando la victoria española con una imagen generada mediante inteligencia artificial, contenido que eliminó pocos minutos después.

A esa lista se sumaron el actor chileno Pedro Pascal, quien interactuó con una publicación que vinculaba a los argentinos con el racismo; el actor español Javier Bardem, que cuestionó públicamente la actitud del seleccionado argentino tras la final; el comediante estadounidense Eric André, quien publicó una serie de insultos dirigidos al país; y Tyrese Gibson, que difundió un video creado con inteligencia artificial que fue cuestionado por incluir afirmaciones históricas falsas sobre Argentina.

A nivel político, la congresista demócrata estadounidense Jasmine Crockett instaló el tema durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, donde sostuvo que el amplio apoyo internacional a España tenía relación con una supuesta "historia racista" de Argentina, una afirmación que también generó un amplio debate en redes sociales.

En ese contexto, el gesto de Rosalía terminó convirtiéndose en uno de los episodios de mayor repercusión por el vínculo que mantiene con el público argentino, y transformó una polémica surgida tras la final del Mundial en un conflicto que alcanzó incluso a la agenda cultural de sus recitales.